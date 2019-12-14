東勢區農會昨日在東勢果菜市場舉辦封櫃啟運記者會，將出口至印尼與馬來西亞各20公噸椪柑。. （台中市政府農業局提供／陳世宗台中傳真）

打通台中椪柑外銷市場!台中市政府農業局持續拓展外銷訂單，今年截至目前，椪柑外銷量已超過700公噸，較去年增加240公噸，成長達52％。外銷地點橫跨新加坡、汶萊、印尼、馬來西亞、日本、加拿大等國；其中中斷2年的印尼市場，今年也重啟外銷，預計出口達100公噸。

台中市40公噸椪柑，昨日在東勢果菜市場封櫃啟運至印尼、馬來西亞，希望將優質農產行銷國際。東勢區農會在東勢果菜市場舉辦封櫃啟運記者會，將出口至印尼與馬來西亞各20公噸椪柑。

農業局長蔡精強說，經過幾年努力爭取及輔導農會取得GLOBAL G.A.P 、ISO22000包裝場國際認證，過去中斷2年的椪柑印尼市場今年也重啟，加上新加坡、馬來西亞、汶萊、日本、加拿大等國的訂單，外銷訂單已經超過700公噸，目標1,000公噸以上。

農業局強調，台中市椪柑種植面積約1400公頃，主要產自東勢、石岡、豐原、新社、和平、北屯等區域，為台灣椪柑重要產區，目前外銷椪柑產地收購價格已超過每公斤30元，較去年每公斤約增加5元，增加農民收益。市府將持續媒合及協助農民團體外銷台中農產品，拓展國際市場。

(中時 )