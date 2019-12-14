嘉義市育人國小小朋友13日夜宿校內圖書室，睡前聽故事、閱讀。（廖素慧攝）

嘉義市育人國小舉辦「夜宿美善耕書園」活動，13日有小朋友睡在校內圖書室，體驗與書共枕的感覺，勇媽市長黃敏惠為小朋友說故事道晚安，14日動手玩科普及閱讀、桌遊，親子度過與眾不同的周末。

黃敏惠說繪本故事《我的媽媽真麻煩》，向小朋友傳遞「尊重、包容、感恩及惜福」的重要性，活潑生動的語調，吸引小朋友聽得津津有味，親切的問答、互動，帶領孩子一起思考與討論，氣氛融洽，小朋友送上花束及親手製作的感謝卡，感謝市長媽媽說故事。

黃敏惠說，打開一本書，就是打開一個世界，到圖書館遨遊書香世界，是最幸福的事，爸爸媽媽多讀書給孩子聽，從小培養閱讀習慣，同時也能增進親子關係。

教育處長林立生說，育人國小推動閱讀教育不遺餘力，成績有目共睹，全校師生共同營造閱讀風氣，把閱讀習慣潛移默化在日常生活中，不僅學童國語文能力大幅提升，更於107年度榮獲教育部閱讀磐石獎。

育人國小開辦夜宿圖書室活動數年，受家長肯定，此次活動還特別策畫圖書館密室逃脫、閱讀大車拼、不閱不睡、動手玩科普及閱讀與桌遊的對話等，藉由遊戲互動和聽故事，讓孩子愛上閱讀、發掘閱讀樂趣，同時培養解決問題的能力及重視團隊合作。

(中時 )