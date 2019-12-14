台南玉井一貫道真理長輩堂今天凌晨傳出火警，致7死3傷，曾姓男子出面自首縱火 ，台南市長黃偉哲今天上午探視受傷消防人員，他說，今天發生這樣不幸的事件，覺得非常不捨，《我們與惡的距離》這齣戲描述關於一個精神病患者殺人，受害者家屬和精神病患者家屬之間情緒的拉扯，本案犯嫌有嚴重反社會人格，之前有就醫紀錄，11月剛服刑完畢出獄，對家人、對社會都是一個危險。

玉井三埔共修堂大火

他說，從曾嫌過去一些犯罪歷史來看，這個人對社會是危險因子，事實上，病患和罪犯只有一線之隔，對於病患當然應該給予協助就醫，但連他的家人都有被家暴紀錄，避之唯恐不及，現在推出來給社會就造成7死3傷嚴重慘劇，難道只是為了吃免錢飯嗎？我們覺得像他這樣的心態和反社會的性格，還有多少人在社會上潛伏？

黃偉哲強調，依法論法來說，我們不能限制這些人行動自由，但等到他們犯案，對社會造成危險就已經為時已晚；所以，不管是社會局或衛生局，我們對於精神病患該有的作為都已經做到極致了。

黃偉哲說，曾嫌11月出獄、12月就犯案，第一點，我覺得立法者應再思考一下，面對這樣的人，社會上還有多少這樣的人？第二點，難道我們面對這樣的人就束手無策嗎？社會隨時存在那麼多不定時炸彈，一般善良的民眾和無辜的百姓的安全，以及免於恐懼的自由該如何受到保障？我覺得這部分是社會需要共同思考的問題。

他語重心長說，看電視劇「與惡的距離」除了同情病患及其家屬，以及被害者和被害者家屬，但社會資源有限，無法無止盡放在這樣的人身上，所以我覺得我們還是必須思考出一個解決方案。今天的事情希望不要再發生，社會上真的還是有潛在不定時的危險炸彈，我們還是應該去面對。

(中時 )