「打，奉陪到底，談，大門敞開」。回顧中美貿易摩擦，插招換式間讓世人看到打出了火花，如今一紙協議，讓世界看到兩國努力相向而行的共同誠意。「合則兩利，鬥則俱傷」。打也許能打出勝負，但對話和磋商，卻能談出共贏。從1979年中美建交到現在40年間，無數事實一再證明，合作是雙方根本利益決定的。

中美協議文本達成一致，微信公眾號「中央政法委長安劍」今天發出評論文章稱，讓世界看到兩國相向而行的誠意。

經貿關係是中美關係的壓艙石，2019年兩國「友誼的小船」一路風雨飄搖，眼看著這一年還剩下最後兩周，中美第一階段經貿協議來了。

中美經貿高級別磋商從「存在較大分歧」到「達成原則共識」，從「取得實質性進展」到現在「文本達成一致」，去年2月開始至今，歷經13輪。如果沒有雙方相向而行的誠意，根本不可能出現這17個月頻繁往來於太平洋之上的密切溝通。

兩個在國際上舉足輕重的大國，發展中沒有分歧是不現實的，能不能有效解決紛爭，關鍵是看有沒有管控分歧、相互尊重的誠意。在對協議文本達成一致的今天，回望磋商中的那些波折，不由讓人想到中國的一句古語：「心誠求之，雖不中亦不遠矣。」

貿易戰沒有贏家，中美互為重要貿易夥伴，經濟全球化的進程中，經濟早已密不可分。產品里我中有你，科技上你中有我，中國股市出現波動，道瓊斯指數也隨之搖擺，任何一方經濟出現問題，不光對彼此，對整個世界都是一場龍捲風。中美的合作促進了中國經濟民生的改善，讓美國企業和國民得到了實實在在的好處，也符合全世界的期盼。

中美經貿合作是唯一的選擇，但合作向來是有原則的合作。在即將到來的2020年，中國經濟對外面對的是全球化的「回頭浪」，對內仍要承受結構調整的「陣痛」，中國期盼能夠達成協議，穩定預期、減少外部風險。但無論如何期盼，底線是唯一的，那就是國家和人民的利益。

對於國家來說，中方聲明指出，協議總體上符合中國深化改革開放的大方向，以及自身推動經濟高質量發展的內在需要。對於企業來說，中國通過落實協議將強化知識產權保護，改善營商環境，擴大市場准入，這符合各類企業的需要。保護是雙向對等的，中國企業對美經貿中同樣也會感受到有力的保護。對於老百姓來說，增加從包括美國在內的各國進口優質、有競爭力的產品和服務，有助於順應國內消費升級的趨勢，滿足人民日益增長的美好生活需要。

中美兩國經貿關係正常發展，關係兩國人民的福祉，關係兩國利益，也關乎世界和平、繁榮、穩定。目前協議已經落到了紙面，讓人看到嚴冬清晨的曙光，在簽署後把共識化為實實在在的行動，才能讓人感受到正午陽光的溫暖。

(中時 )