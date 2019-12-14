蔡英文總統要台下民眾幫忙替台灣健兒打氣，征戰明年東京奧運。（邱立雅攝）

被網友戲稱4.5浦春馬的基隆市長林右昌也參加健走活動，讓民眾期待他能恢復年輕時俊美的外型。（邱立雅攝）

桃園高鐵站前廣場的風很大，讓蔡英文總統頻頻撥髮。（邱立雅攝）

基隆市長林右昌（中）在舞台上玩自拍，旁邊是桃園市長鄭文燦。（邱立雅攝）

蔡英文總統（中）在舞台上蹲著跟民眾握手致意，替參加健走的民眾加油打氣。（邱立雅攝）

蔡英文總統14日上午出席「LOVE TAIWAN!總統為選手打氣、全民為台灣加油」健走活動，除了替明年準備征戰東京奧運的選手們加油外，也希望台下民眾能為她打氣。實際參與活動的民進黨大咖還有市長鄭文燦、立法院長蘇嘉全以及基隆市長林右昌等人。

蔡英文致詞時表示，去年亞運讓她很感動，再過7個多月就是2020東京奧運，選手們積極備戰要替台灣拚出好成績，希望此次熱血的健走活動大家一起幫努力準備的選手們加油打氣，甚至東京離台灣很近，她相信一定也有不少民眾會親自到現場替台灣選手加油。

「期待2020東京奧運奪牌數能超越里約奧運奪牌數。」蔡英文期勉台灣健兒在即將到來的奧運，能超越過往的好成績，不過她也開玩笑說，這會讓奧委會主委壓力很大，所以她不敢講怎麼期待、怎麼超越，引起台下一片笑聲。

蔡英文認為在運動賽事上要有好成績，不只選手要努力，政府也要打造適合發展體育的環境來做選手堅強的後盾，她稱上任3年以來體育預算逐步增加，至今投入體育預算成長約70％，來改善基層運動設施，還納入前瞻計畫，整合民間計畫全方位加強體育環境。

為了迎戰奧運，蔡英文表示政府每一年分別編列3億經費，投入即將而來的2020東京澳院的奪金計畫以及備戰2024年的巴黎奧運，為教練跟選手提供客製化的服務跟訓練，希望幫每一個選手爭取在奧運亮相的機會。

此外，為讓選手在人生每個階段得到充裕的支持，蔡英文表示政府積極落實基層選手的輔導跟照顧，強化獎助的機制，提供學雜費、生活照顧及課業輔導，近幾年更頒發超過7億5000萬的國光體育獎助學金，讓各位運動員得到更多的支持發揮更好的實力。

蔡英文承諾會進一步加強體育署組織功能，加強國際賽事比率，提供更優惠的減稅誘因，鼓勵大家贊助體育活動跟運動員，共同培育優秀選手。

(中時 )