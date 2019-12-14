朱立倫為陳根德站台 呼籲團結力挺國民黨 11:222019/12/14 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫（中）14日為黨籍立委候選人陳根德站台。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 朱立倫呼籲團結力挺韓國瑜 國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫14日上午到桃園龜山，為黨籍立委候選人陳根德站台，他說，支持者在最後關鍵，要團結支持韓國瑜、陳根德，除了總統、立委選票，政黨票投國民黨。 朱立倫表示，陳根德成立龜山、蘆竹、大會稽競選總部，過去他在龜山住了8年，一定要參加龜山競選總部的成立大會。而過去20年，民眾看到龜山的進步，包含道路打通、企業進駐，人口也成長。 朱說，陳根德對於爭取建設，非常有經驗。這次也是最後關鍵，民眾為了國旗、中華民國，一定要團結投票，讓中華民國、台灣更好。 (中時 ) #陳根德 #龜山 #朱立倫 #桃園 #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #總統 #國民黨 #民進黨 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 洪秀柱批民進黨無能施政、鍵盤治國 04:102019/12/10 地方新聞 心結未解？老黨員曝：吳敦義對韓國瑜非常不滿 10:422019/12/10 政治 疑蔡涉嫌詐領薪水 新黨赴監院陳情 15:502019/12/10 政治 新黨疑小英涉詐領副教授薪水 01:242019/12/11 政治要聞 趙少康分析民調！坦言投韓國瑜？但.. 12:212019/12/11 政治 趙少康表態投韓國瑜 網讚真男人！ 08:252019/12/12 政治 高雄對不起台灣？韓國瑜硬起來 近千字文狂轟民進黨 23:592019/12/12 政治 綠廣告高雄篇打「台灣對不起」 韓辦轟：敗選未反省反羞辱選民 11:412019/12/13 政治 管媽說高雄人對不起台灣 韓發言人打臉 12:592019/12/13 政治 韓粉們準備好逆轉！九成網友認為韓國瑜會贏得選戰 15:282019/12/13 政治 政治熱門新聞 起風了？網：民進黨將被高雄人反撲 - 政治 驚！大學教室竟出現「挺韓」畫面 網崩潰：怎麼可能 - 政治 不是韓國瑜？姓名學家斷言：他是國民黨新太陽 - 政治 國民黨這份民調 趙少康超驚訝：怎會差這麼多 - 政治 在邱議瑩選區街頭民調 韓票數網跌破眼鏡 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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