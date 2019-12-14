朱立倫呼籲團結力挺韓國瑜

國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫14日上午到桃園龜山，為黨籍立委候選人陳根德站台，他說，支持者在最後關鍵，要團結支持韓國瑜、陳根德，除了總統、立委選票，政黨票投國民黨。

朱立倫表示，陳根德成立龜山、蘆竹、大會稽競選總部，過去他在龜山住了8年，一定要參加龜山競選總部的成立大會。而過去20年，民眾看到龜山的進步，包含道路打通、企業進駐，人口也成長。

朱說，陳根德對於爭取建設，非常有經驗。這次也是最後關鍵，民眾為了國旗、中華民國，一定要團結投票，讓中華民國、台灣更好。

(中時 )