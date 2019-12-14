今(14)日農委會主委陳吉仲於臉書公布消息，明年(2020)起將提高紅豆配額外高關稅，從每公斤22元調高到29元，調漲32％，這是台灣加入WTO後首次調漲農產品關稅。

農委會主委陳吉仲今表示，為保護及優先推廣國產紅豆，農委會與財政部、經濟部積極進行跨部會研商，日前已於關稅稅率委員會中通過，明年起將提高進口紅豆配額外高關稅，從每公斤22元調漲到29元，一調漲幅度約32％。

農委會指出，紅豆為關稅配額進口管制作物，產區以南部的屏東 、台南 、高雄 、嘉義為主，2018年統計，台灣紅豆年產量1萬3144公噸，進口量2960公噸。

我國於2002年加入世界貿易組織（WTO）以來，第1年關稅配額為1,500公噸，稅率22.5％，配額外稅率每公斤26元；2004年關稅配額為2,500公噸，稅率維持22.5％，配額外稅率每公斤降為22元，直到今年仍維持22元從未調漲；農委會表示為保障國內農民權益，明年起首次為台灣農民調漲。

陳吉仲指出，今年已經將紅豆、花生等比較敏感作物的關稅配額進口期間調整，紅豆關稅配額進口量為2500公噸，且規定不得在國內產期間進口。

目前農委會決定將紅豆配額外關稅調高7元，藉由拉高進口成本保障國內紅豆產地價格的提升，陳吉仲強調，過去包含紅豆在內的農產品關稅都未調漲過，將來其他農林漁牧品項也會陸續做關稅配額的調整，保障台灣在地農民收入及權益。

(中時 )