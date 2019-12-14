吳映潔（鬼鬼）14日錄小路及阿甘主持的民視網路節目《娛樂超skr》，她將在「2020愛在桃園幸福美好跨年晚會」獨家演出，目前緊鑼密鼓練舞，她透露會有一段全新表演，而且會首次表演今年發行的單曲〈啦咪啦咪〉完整編舞。

阿甘、小路用經典快問快答訪問鬼鬼，率直的她笑喊：「好，來啊！」她坦言看男生第一眼是看他長得帥不帥，還說遇到喜歡的對象一定主動示好，也說到出道以來最糗的事情就是「唱歌走音」這件事情，被網友酸「妳怎麼不退出演藝圈」，讓她印象深刻。提到上次跨年演出，因為演出橋段有點狀況，她被影響而分心，加上歌曲排序上快歌接慢歌出了問題，導致整場演出出狀況，她大呼這次桃園跨年絕對會雪恥，讓所有觀眾驚豔。

鬼鬼參加《娛樂超skr》。（民視提供）

節目上難得談起擇偶條件，鬼鬼希望對方大方、自然可以溝通，是聊天好對象，阿甘、小路提問：「玉澤演、周湯豪以及布魯斯對誰真的動心過？」鬼鬼大方回應：「對周湯豪真的動心過。」讓大家驚呼連連，鬼鬼透露兩人認識已久，周湯豪真的是會讓她動心的類型，但是她強調「一下就沒有了」，被問到有沒有對周湯豪性幻想？她秒回：「沒有」，她提及兩人同為獅子座，個性像是雙胞胎好友，現在比較像朋友很聊得來。

(中時 )