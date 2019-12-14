台東民眾殷殷期盼的南迴公路截彎取直，原訂20日舉行通車典禮，但疑似因配合蔡英文總統行程順延，14日確定通車時間，將改至23日上午9點30分舉行，仍是由蔡英文總統親自主持。

台9線南迴公路截彎取直工程歷經9年施工，即將全線完工，行政院長蘇貞昌今年7月視察時拍板20日通車，並由蔡英文總統主持通車典禮，但卻疑似因要配合總統蔡英文行程而改期，14最終確定將在23日上午9點30分舉行通車典禮。

在整個南迴公路截彎取直工程中，全長約11公里的台東縣達仁鄉安朔至屏東縣獅子鄉草埔路段，除了如巨龍般的高架道路穿越溪澗山谷外，還有長4.6公里的草埔隧道，號稱是全台最美的新闢公路，如巨龍般的高架道路也成為攝影熱點，不少民眾搶先拍下這藏在山谷間的磅礡巨龍。

不少民眾都迫不及待，想要體驗台東到高雄縮短半個鐘頭的快捷便利路程，通車日期卻一改再改，讓引頸期盼的台東鄉親一頭霧水，現在正是通車時間出爐，許多民眾想搶先體驗，但公路總局人員提醒民眾，基於總統維安需求，南迴改11公里兩端都實施管制，請想搶先體驗的民眾10點半後再通行，才不會被耽誤行程。

(中時 )