每當天氣氣溫驟降，身體馬上開始流鼻涕、鼻水，噴嚏打不停，你遇冷也有此症狀嗎？那麼就是對冷空氣過敏了。

上周大陸冷氣團南下，造成台灣氣溫驟降，雪山、合歡山甚至迎來冬天首波瑞雪。而本周又開始回暖，這種忽冷忽熱的天氣，彷彿在坐雲霄飛車，對於有過敏體質的民眾苦不堪言。有些人是季節變換時的過敏體質，但有些人只對「冷」過敏。冷過敏好發於冷熱溫差大的時候，當鼻子從溫暖的室內接觸到外面冷空氣時，狂打噴嚏、流鼻涕的症狀就來了。

為甚麼會冷過敏？據《Heho健康》報導，人是恆溫動物，當吸進冷空氣時，會刺激鼻子，促使微血管收縮、釋放熱量把空氣加溫，再讓空氣進入體內。此時，鼻子就容易發生冷過敏。不過好險，冷過敏只是一種刺激物質，主要只會引起打噴嚏、流鼻水、鼻塞等症狀，並不會誘發免疫系統過敏。只要加強身體遇冷空氣時調節冷熱溫差的能力就能夠有效改善。

防止冷過敏，可以從2點開始改善：

1. 讓冷空氣加溫

就像運動產生熱能，冷空氣產生摩擦時，也會提高溫度。出門時配戴口罩、帽子、圍巾等衣物，可增加冷空氣進入呼吸到時的溫度。

2.加強冷熱調節能力

除了借助外在的保暖衣物讓身體保溫，從身體內部改善對冷熱的調節，可說是更健康又實在。

●早晨用溫水洗臉：早上洗臉用溫水，順便按摩下鼻子周圍，可增加血液循環。

● 不要熬夜： 熬夜會導致自律神經的失調，這影響了身體的溫度調節功能。同時，熬夜會讓身體變更遲鈍，冷的時候覺得很冷、熱的時候超級熱。

●出點汗：尤其在天冷的冬天，還是要稍為運動保持體內寫業循環，也能平衡內外溫度差。否則就會內暖外冷，這時候出點汗平衡身體溫度就能改善。

趁寒流還沒開始發威，先做好準備，下一波冷氣團來時，已不怕冬天再因為過敏哀哀叫。

(中時電子報)