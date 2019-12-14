航空迷注意！星宇航空新版官方網站將於12月16日上午11時正式上線，首航3航點澳門、峴港、檳城機票、團體旅遊產品、貨運服務當天正式開賣，旅客關心的票價資訊，也會公布於網站上。

星宇航空宣佈新版官網（www.starlux-airlines.com）在下周一上線，旅客可於官網購買未來360日的航班機票、加入會員、航班資訊查詢、預選機上餐點、預選座位、預購機上WiFi及預購超額行李等，並透過各大旅行社洽詢各式團體旅遊產品。

星宇執行長翟健華表示，官方網站的上線是星宇航空數位服務的開端，未來仍會積極加強各項功能，持續優化旅客的整體數位體驗，STARLUX APP也已在送審流程，將於近期內上架。官網上線初期，主要以購票及資訊架構為主，方便旅客可快速的找到尋覓的資訊，隨著開航作業時程，2020年1月將推出免稅品預購及網路報到等功能。

星宇航空個人機票產品，依使用規範分為全額、基本、超值、限量4類，所有旅客不論購買哪一類產品，均可於班機起飛前48至3小時，免費選擇座位（除特定座位外）；購買商務艙及經濟艙全額或基本票價產品的旅客，則可於訂票同時至班機起飛前3小時，免費預選座位（除特定座位外）。星宇航空另提供加價購買「加長空間座位」的服務，旅客可依搭機喜好自由選擇。

星宇指出，所有航班皆提供免費WiFi服務，商務艙旅客可享無限制流量的上網服務，經濟艙旅客可無限使用文字訊息WiFi。在行李額度部份，商務艙提供免費託運行李45公斤、經濟艙機票產品類別不同提供20至35公斤，隨身行李限額商務艙為14公斤（可攜帶２件，單件上限10公斤）、經濟艙為7公斤。

(中時 )