F-35戰機的「光電瞄準系統」（Electro-Optical Targeting System, EOTS）

美軍地面部隊最近進行了一項測試，靠空軍F-35A戰機提供的目標資訊，摧毀了模擬防空系統。

「戰區」（The War Zone）網13日指出，這項戰術能讓F-35不用直接參戰，暴露行蹤，而在維持最隱形的模式下，摧毀模擬威脅。未來美軍在大規模衝突中，面臨擁有綿密聯合防空網，並能輕易擴張，納入其他武器資產的對手時，這種作戰概念或許能發揮極大的價值。

(中時電子報)