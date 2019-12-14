隱形殺手！F35迎向踹門大未來 11:302019/12/14 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國空軍F-35戰機的資料照。（美國空軍） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 F-35戰機的「光電瞄準系統」（Electro-Optical Targeting System, EOTS） 美軍地面部隊最近進行了一項測試，靠空軍F-35A戰機提供的目標資訊，摧毀了模擬防空系統。 「戰區」（The War Zone）網13日指出，這項戰術能讓F-35不用直接參戰，暴露行蹤，而在維持最隱形的模式下，摧毀模擬威脅。未來美軍在大規模衝突中，面臨擁有綿密聯合防空網，並能輕易擴張，納入其他武器資產的對手時，這種作戰概念或許能發揮極大的價值。 (中時電子報) #F-35 #隱形 #防空系統 #美國 #中國 #飛彈 #東風 #俄羅斯 #S-400 也許您會感興趣 推薦閱讀 向F-35看齊！ 法打造「飆風」F4 12:302019/05/12 軍事 什麼都有！美疑現俄S-300PT防空系統 12:072019/05/13 軍事 搶加大單！超級大黃蜂3要和F-35別苗頭 12:522019/05/18 軍事 3步走！韓打造F22＋F35混血戰機 17:402019/10/21 軍事 大爛攤！老美不知該拿土F35怎麼辦 15:412019/12/11 軍事 軍事熱門新聞 果真濫用F16！美嚴責巴基斯坦 - 軍事 隱形殺手！F35迎向踹門大未來 - 空軍 F22戰機電腦無法駭入 美前海軍部長透露真實原因 - 軍事 雄貓與狐蝠：MiG-25和F-14的空中生死鬥 - 軍事 玩死川普 土俄將簽署導彈系統聯合製造協定 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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