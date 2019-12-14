韓泰柱姜東哲爭吵。(圖/中天)

中天娛樂台每週六、日晚間10點，連續播出2小時的強檔韓劇《火星生活》劇情將進入新高潮，穿越時空回到1988年的韓泰柱刑警，與重案組系長姜東哲，彼此互看不順眼，每天從日出吵到日落，甚至在醫院裡直接打起來，但辦起案來卻又默契十足，這對歡喜冤家「火星CP」將會一同解決哪些棘手案件呢？

韓泰柱刑警深信1988年的一切都只是幻覺，只要從幻覺中醒來，就可以回到原來的生活，試圖跳樓自殺結束一切時，還好被尹娜英女警即時發現，一句：「如果我不是真實的存在，那你什麼都感覺不到。」並一把抓住韓泰柱刑警的手，感受自己的心跳，令韓泰柱刑警卸下心中的防備，也開始試著接受1988年的生活。而向來自恃頭腦與科學辦案的韓泰柱刑警，與相信暴力辦案的同事們不打不相識，竟也逐漸培養出默契，無論是詐欺犯、殺人犯，沒有任何犯罪者能夠從他們手裡逃脫。

本週韓泰柱刑警將在追捕犯人時，逮捕他已過世的父親，並意識到1988年的這個社區，竟是自己小時候與爸媽生活的地方！腦海裡被抹去的那段關於父親的記憶，也逐漸被喚醒，究竟韓泰柱刑警小時候曾經發生什麼事？回到過去是否有什麼特殊意義呢？本週播出內容精彩可期，敬請鎖定中天娛樂台，每週六、日晚間10點《火星生活》。

Miss尹的身手真的不容小看，輕輕鬆鬆將犯人追捕到案

(中時電子報)