身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲指不分區名單比親民黨強，引起親民黨主席宋楚瑜不滿，宋還說柯應該有情有義，外界認為2人為政黨票撕破臉，柯文哲14日表示，每個人追求國家利益，就是國家最大利益，很常是沒事但因為傳話變糟糕，所以穩定的政治性格還是很重要。

宋楚瑜昨走訪基隆拜票，談到柯文哲稱民眾黨不分區名單比親民黨強多了，宋反問去年市長選舉替柯站過幾次台？若不是親民黨發動所有同志幫忙，柯能當選嗎？還指柯要有情有義，不要到選舉時每天抓狂。

外界認為原本關係不錯的宋柯2人，為了明年選舉政黨票撕破臉，柯文哲今表示，也不要說撕破臉，他是亞當史密斯的信徒，每個人追求國家利益，就是國家最大利益。

柯文哲指出，他是急重症外科醫師出身，有超乎異常冷靜的個性，不會抓狂，也不會影響2人情誼，因為這有時候叫競合，在競爭當中形成合作。

他強調，很多時候常常是沒事，但不管是中間人或媒體傳話，傳來傳去反而更糟糕，所以穩定的政治性格還是很重要。

當被問及宋指柯要有情有義，是不是暗指是沒情沒義？柯文哲笑稱，這個就是典型挑撥離間，人家說做人要有情有義，你卻說無情無義，後來他發現像鴻海創辦人郭台銘在講話，他就說這是大老闆講的話，聽到後來會睡不著覺，但發現這是對的，成大事者本來就是這種個性，當然常常媒體會見縫插針，但是還是維持政治上穩定性。

不過，媒體反問沒有縫怎麼插得了針，柯文哲說，有縫的話就趕快補起來，就算有縫也不會影響門的功能，用醫學來做比喻，有時候不治療就是最好治療，不要看到縫就去補，有時候愈補愈大，這個我們都知道、會處理，不要隨著起舞。

至於要怎麼處理？柯文哲認為，像副市長黃珊珊就是很好的溝通者，所以還是會善用2人之間的溝通者。

(中時 )