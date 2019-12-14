李準基從出道開始緋聞就不曾間斷，唯一承認過的女友只有女演員全慧彬，不料戀情見光死，公開四個月後便因工作繁忙而分開。而全慧彬近日閃嫁圈外醫師男友，讓演藝圈又驚又喜，粉絲們紛紛向李準基喊話：「還有我們陪著你！」希望李準基不要因舊愛閃婚而難過。而李準基也在戀愛實境綜藝《我耳邊的糖果》中真情流露：「不喜歡一個人，常感到孤獨。」希望另一半跟自己有相似的背景，彼此能夠輕鬆相處。

李準基被稱作「比女人還美的男人」。（中天提供）

這次李準基再次克服綜藝恐懼症，難得出演堪稱「史上最甜戀愛實境秀」《我耳邊的糖果》，展現最自然可愛的真實面，與匿名好友「糖果」一同浪漫遊義大利，粉紅泡泡羨煞眾人。在節目中，李準基的磁性嗓音搭配上甜到蛀牙的情話，不僅讓「糖果」臉紅害羞，更融化電視機前的粉絲，不斷瘋喊：「耳朵懷孕了。」

李準基浪漫遊義大利。（中天提供）

李準基期許以實力受到認可，他勇於挑戰各種角色，甚至曾為戲減重15公斤，連續28天不眠不休，武打戲、動作戲也都親自上陣，可說相當敬業，李準基曾透露：「我熱愛演戲，並希望能一直演到老。」雖已出道18年，但他絲毫沒有明星架子，不僅配合度超高，更是「寵粉絲」出了名，像是在機場一定走正門，只為「粉絲們在等我」，更曾發生主辦單位捲款潛逃，他自掏腰包台幣250萬完成見面會。更多精彩內容請鎖定中天綜合台，每週日晚間10點《我耳邊的糖果》。

李準基「寵粉絲」出了名，像是在機場一定走正門，只為「粉絲們在等我」。（中天提供）

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