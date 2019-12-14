遠航停飛，交通部長林佳龍最新回應。(擷自中時電子報臉書)

遠航有無可能復飛？遠航董事長張綱維昨出面說明，並盼盡快復飛。對此，交通部長林佳龍表示，遠航必須先解釋及解決自己造成的問題，至於是不是能符合復飛條件，民航局會作出專業的判斷，不可能因此融通而放寛標準。

林佳龍指出，前依照民航法規定，民航局給予開罰，並要求遠航陳述意見，就循此辦理，但昨日下班前尚未收到遠航相關的陳述意見。

林佳龍說，遠航已造成停飛的事實，要復飛有相當難度。整個公司都出狀況，包括飛安問題、內部的財務風險等，以及員工的權益，這些變數影響很大。尤其財務問題，不是有資金進來，就能解決遠航長期的問題。

至於無預警停飛造成的損害，對消費者及旅行社的相關賠償事宜，以及消費者信託專戶的落實，目前還未看見遠航展現誠意，他指出，航空公司好不容易成立，要珍惜長久累積的成果，飛安的一個瞬間疏失，就會造成重大的傷害，所以不容絲毫出錯，他要求交通部要依法行政，一切以飛安為最高原則。

(中時電子報)