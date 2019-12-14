前役作客出戰澳門戰狼，末節突然一拐一拐走下場的富邦勇士前鋒「野獸」林志傑，如今返台接受檢查，確定右足第二蹠骨出現壓力性骨折，至少必須休息6到8個禮拜，這對目前拿下4勝2敗的富邦來說，無疑是難以接受的噩耗！

富邦14日發布官方新聞稿內容如下，「勇士海外客場與戰狼一役，志傑傷退。賽後防護師隨即聯絡輔大醫院，於班機抵台後直接到輔大骨科就診，進行完整的檢查。

志傑的狀況，主要是右足第二蹠骨，X光無明顯骨裂，但超音波發現有發炎現象，醫師評估可能因長期訓練累積反覆壓迫產生，安排MRI進一步檢查確診為壓力性骨折，預計需休息6-8週，康復後將進行測試，若順利通過才可正常出賽。

感謝大家對志傑的關心，所以檢查結果也儘快向大家說明，讓我們一起祝福志傑早日康復。」

林志傑本季場均10.8分、4助攻與3.5籃板，是富邦本季不動先發主力之一，如今少了他的火力與領導能力，富邦勢必依賴更多板凳球員跳出才行，包含郭少傑、張伯維、林冠均等本土球員，或許因此可以獲得更多上場時間或機會。

(中時 )