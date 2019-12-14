大火七死》台南玉井縱火案7死 社會局發放慰問金 11:512019/12/14 中時 曹婷婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 (圖/取自影片截圖) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台南玉井區真理佛堂火警釀7死慘劇，台南市政府社會局表示，經查當日共46人住宿前輩堂，目前7死2傷，2名傷者已返回真理佛堂。玉井區公所及社會局已代表市長前往慰訪傷亡民眾，並發放慰問金死亡每人1萬元、受傷每人5000元。 此外，社會局已指派社工前往醫院及事發地逐一探訪傷亡人員及其家屬，並主動聯繫罹難者戶籍地，台中市及雲林等縣市政府，連結相關社福資源，持續提供關懷與協助。 (中時 ) #社會局 #玉井 #慰問金 #佛堂 #市政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 寒冬送暖！台中啟動防凍機制、關懷街友 15:072019/12/11 生活 救災不分宗教 玉井公所與教會寺廟簽支援協定 20:402019/12/11 生活 大甲警結合里長送慰問金 關懷弱勢及老人度寒冬 18:592019/12/12 生活 大甲警結合里長送慰問金 關懷弱勢及老人度寒冬 20:292019/12/12 生活 玉井警靠手機定位尋人 鬼門關前搶救輕生女 20:222019/12/12 社會 保護國有林地兼顧人民生計 林務局大隊人馬親自玉井座談 21:502019/12/12 生活 「玉井金城武」電眼爆紅 12年後曝現況 16:322019/12/13 星奇 大火七死》台南玉井惡夜大火釀7死 疑似縱火男子警偵訊中 03:162019/12/14 社會 大火七死》21歲男自首 買汽油點衛生紙縱火奪7命 08:062019/12/14 社會 大火七死》台南玉井大火 死傷名單公布 08:362019/12/14 社會 社會熱門新聞 美女主播爆「鹹濕淫片」外流 委屈揭真相 - 社會 大火七死》曾輔導縱火富少法官 胞弟一家三口遭火焚 - 社會 還原攻堅》國民黨部炸彈客投降送醫 手握「4遙控器」場面驚險 - 社會 直擊攻堅》警攻堅炸彈客 連開三槍拖出嫌驚險畫面曝光 - 社會 大火七死》縱火早有預謀？縱火富少遭起底 曾嗆：我要來放火 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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