台南玉井區真理佛堂火警釀7死慘劇，台南市政府社會局表示，經查當日共46人住宿前輩堂，目前7死2傷，2名傷者已返回真理佛堂。玉井區公所及社會局已代表市長前往慰訪傷亡民眾，並發放慰問金死亡每人1萬元、受傷每人5000元。

此外，社會局已指派社工前往醫院及事發地逐一探訪傷亡人員及其家屬，並主動聯繫罹難者戶籍地，台中市及雲林等縣市政府，連結相關社福資源，持續提供關懷與協助。

(中時 )