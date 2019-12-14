你曾碰過這種狀況嗎？吃完晚飯，突然感覺心臟砰砰跳，跳得又快又急，幾乎要喘不過氣，不適感持續數分鐘，但又不知道是心臟還是腸胃出問題，該看哪一科？如何解決？

吃太飽為什麼會心悸？

國泰綜合醫院心臟內科主治醫師張釗監指出，當吃飽感受到明顯的心跳加速，就可能與心臟疾病有關。其中最常見的原因包括心房顫動、陣發性室上性心搏過速、以及心室期外收縮。新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳進一步解釋：「吃飽時血液集中流進胃裡，人體為增加消化循環速度，心跳會跟著變快、血壓升高，」因此易誘發這些心臟疾病患者，產生心悸困擾。

1.心房顫動

心房顫動指的是心房不規律跳動，使血液流動不佳，容易形成血栓。心房顫動在台灣成年人的盛行率約1％，伴隨出現腦中風機率更是一般人的5倍，並且年齡愈大，腦中風的風險愈高。

2.陣發性心室上心搏過速

張釗監解釋，陣發性心室上心搏過速患者的心臟傳導系統多出一條傳導電線，產生心搏過速。往往來得快、去得快。當發作頻率太高，每分鐘超過150下，建議進行心導管電燒手術，就可永久解決。

3.心室期外收縮

期外收縮又稱為早期收縮。張釗監形容，發病時就像被人撞到一下，打拍子多了一拍，平時心跳是「一二、一二，但突然出現2.5拍、或漏一拍。這類疾病受外在因子影響較多，如抽菸、喝酒、吃辣，都可能增加發病機會。另外，期外收縮也容易伴隨更多的心臟疾病如狹心症，現行治療方式以改善生活作息、藥物控制為主。

4.胃食道逆流

要注意的是，常見認為胃食道逆流也會引發心悸。不過柳朋馳指出，其實胃食道逆流的主要症狀是胸悶，「只是有些患者會把胸悶描述成心悸。」通常他會先判斷這是不是患者主觀感受。他的心臟真的跳太快？是穩定跳動、還是不規則地亂跳？之後才診斷是否為心律不整的問題。

有些較敏感的人，因為橫膈膜推擠心臟，誘發產生心悸感。（圖片來源：Pixabay）

5.吃太飽胃膨脹

另外，有些人因為天生胃的體積與角度問題，吃太飽時胃的體積增加，頂到橫膈膜。柳朋馳解釋，橫膈膜上面就是心臟，所以有些較敏感的人，因為橫膈膜推擠心臟，誘發產生心悸感。

如果特別是飯後造成心悸，可以透過食物與姿勢，減少發病的可能。

●少吃辛辣食物、喝酒、抽菸

這三種情況，都容易刺激交感神經，引發心悸。「假如患者本來就有心律不整的問題，吃辣、喝酒、抽菸過程中就可能會有心跳亂跳、小鹿亂撞的感覺，」柳朋馳說。喝酒時周邊血管也會擴張，為維持一定血壓，心跳也會加快速度。

●不要剛吃飽就坐臥沙發上

有人習慣吃飽就馬上攤在沙發上，但這其實應該避免。「吃飽飯就立刻坐臥在沙發上，有時會影響正常呼吸姿勢。」柳朋馳提醒。姿勢不正造成肺部擴張不好，腹壓又大，就會產生像是胸口悶、心悸的感覺。另外也包含坐臥易增加胃食道逆流的機會。

喝冰水、憋氣可以緩解心跳過快？

除了日常保健，當發生吃太飽會心悸時該怎麼處理？張釗監說，最好在心悸發生當下，即刻就醫送急診，較容易收集到完整心律資料，抓出問題所在。若是平常時間，可先從家醫科、心臟科求診。一般會先做靜態心電圖或24小時心電圖，觀察心臟狀況。

另外坊間有些說法是，如果沒辦法緊急送醫，可以先試著喝冰水、憋氣來緩解。張釗監澄清，喝冰水、憋氣確實可降低交感神經興奮，緩解不適感。不過只針對由交感神經興奮所引起的陣發性心室上心搏過速症才有用，其他種類的病因則無幫助。

(中時電子報)