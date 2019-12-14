左起鄭宏輝今天上午在柯建銘、游錫堃等陪同下，到新竹市大果菜市場掃街拜票。（陳育賢攝）

左起鄭宏輝今天上午在柯建銘、游錫堃等陪同下，到新竹市大果菜市場掃街拜票。（陳育賢攝）

鄭宏輝（中）今天上午到新竹市大果菜市場掃街拜票。（陳育賢攝）

鄭宏輝今天上午到新竹市大果菜市場掃街拜票。（陳育賢攝）

民進黨不分局立委候選人、前行政院長游錫堃、總召柯建銘14日一大早陪同新竹縣立委候選人鄭宏輝至基層人氣最旺的大果菜市場掃街拜票，游錫堃說，此次是以護國保台中央助選團之名到全台拜票，他大讚鄭宏輝的學經歷都是最佳的國會議員人選。

鄭宏輝今天上午在游錫堃與柯建銘的陪同下，到新竹市大果菜市場拜票，所到之處都受到上菜市場買菜的民眾熱烈歡迎，有菜商當場致贈蘿蔔，希望鄭宏輝拿下好彩頭，現場凍蒜聲不斷。

游錫堃表示，1980年代香港的菁英分子高唱回歸，只求自由不求民主，結果造成今天的香港，年輕的一代非常的辛苦。

反觀台灣，上一代的人肯犧牲，做出正確的判斷，才有今天的自由民主，2020年面臨了關鍵問題，包括假新聞、假訊息等手段影響了台灣的選舉，因此這次選舉非常重要。

民進黨中央成立了護國保台中央助選團，特別來到新竹市力挺鄭宏輝，呼籲大家集中選票，將宏輝送進國會。

鄭宏輝則表示，新竹市是被評估為選情最膠著的選區前3名，選情最後衝刺，他要走遍每個角落、站路口等，爭取選民支持。

柯建銘說，1993年他進入立法院時，當時還在念台政政研所的鄭宏輝就當他的助理與辦公室主任，當時桃園市長鄭文燦也是在當國會助理，20多年來，鄭宏輝已接受了完整的歷練，是最有資格進入立法院服務的立法委員。

此次竹市選情雖然膠著，但民進黨有絕對信心，未來立法院一定可以看到鄭宏輝、游錫堃跟他一起同時出現，為台灣民主努力。

(中時 )