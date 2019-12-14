台北市長柯文哲指高雄市長韓國瑜落跑選總統是因為前高雄市長陳菊欠債3000億，但遭陳菊指是引用錯誤訊息，柯文哲14日建議，陳菊應對外說明債務怎麼累積，每次說人家講的不清楚，「那她為什麼自己不出來講清楚？」

柯文哲在廣播節目上抨擊陳菊擔任高雄市長欠債3000億，這也是韓國瑜落跑選總統的重要原因，陳菊辦公室回擊說，柯文哲以訛傳訛，用不實數據，相信人民不會被柯欺騙。

柯文哲今對此回應，他建議陳菊自己開記者會說明，詳細說明債務怎麼累積，每次說人家講的不清楚，「那她為什麼自己不出來講清楚？」陳菊應該出來，很誠懇、清楚跟全台灣人民說明高雄債務是怎麼造成，高雄債務會造成市政什麼影響。

然而陳菊辦公室說任內還債1208億比柯還多，柯文哲回嗆，「請問她借了幾億？那才是重點」，不要說人以訛傳無，當事人出來把話說清楚，引用前總統李登輝最喜歡講的話「說清楚講明白」，跟全國老百姓解釋高雄債務怎麼增加，這樣就好了啊。

柯文哲表示，他是實際在執政的人，非常清楚債務影響，第一欠債要還錢，第二更可怕的是要繳利息，他當台北市長第1年的利息是29億，還了570億，經債務調整，第4年降到7億。

他說，最近上課的時候，跟政治人物或企業界談到，欠債是要還錢，如果不用還錢現在就跟你借，更可怕的是要繳利息，如果是長期低率貸款就算了，還有那種叫債券，利息更高不得了。

外界好奇是否又再度針對陳菊，柯文哲指出，不要說人家不實數據，當事人出來解釋高雄債務怎麼造成的，將來還債計畫是什麼、講清楚。

至於稱韓國瑜落跑是否認為韓沒辦法負責？柯文哲說，他當台北市長經歷過國民黨和民進黨中央政府，中央政府不幫你，你都覺得卡卡，若要卡你更痛苦。

柯文哲說，高雄市比台北市的市政更困難，因為台北範圍比較小，高雄從港區到山區，相當複雜，即使他去做都覺得要上手沒那麼容易，他是政治素人，花了至少2年時間，對台北市政才有辦法比較熟悉，像韓國瑜也不是高雄當地人，穩定上手知道預算怎麼跑，這樣講不好意思，「你要比我更聰明更用功，你才可以用更短的時間。」

最後柯文哲甚至對高市欠債3000億話題欲罷不能，還說很樂意被問這題。

(中時 )