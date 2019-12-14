瑞芳警方昨將天道盟太陽會許嫌等9人依涉嫌組織犯罪移送法辦。（許家寧翻攝）

警方從太陽會成員處查扣信號彈、道具槍、棍棒、西瓜刀等武器。（許家寧翻攝）

魚肉鄉民，新北市瑞芳區1名許姓男子，打著天道盟「太陽會」名號，在深澳漁港囂張設堂插旗，以「低買高賣」向漁民強收、強賣白帶魚，如有不從恐嚇追打，獲利超過百萬，不過囂張行徑也引來警方關切，昨日一舉許嫌等9人以組織犯罪送辦。

許姓主嫌在今年1月來到瑞芳設立堂口，涉嫌6月間率領旗下8名小弟在深澳漁港內向小盤白帶魚船家，強收再轉手恐嚇強銷白帶魚，若遇漁民不從，許嫌等人隨即率領旗下小弟「登門造訪」漁民，送上鋁棍伺候，完全不把警方看在眼裡，行徑相當囂張。

警方10日鎖定許嫌展開第4波全國同步掃黑行動，分別在新北市瑞芳區、基隆市區等地執行拘搜，檢肅轄內以許嫌為首等9名天道盟太陽會成員到案，並查扣信號彈、道具槍、棍棒、西瓜刀等武器，全案訊後依組織犯罪條例、妨害自由等案偵辦。

瑞芳警分局表示，幫派份子無視法律規定，從事暴力及恐嚇取財等不法行為，已造成被害人身心極度恐懼與財產的損失，警方透過強力掃蕩，淨化選前治安，警方也呼籲若還有遭黑幫恐嚇、暴力討債的受害者，勇於出面向警方報案，查緝幫派漏網之魚。

(中時 )