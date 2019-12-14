檢察官許嘉龍表示，由於現場嚴重損壞，等把屍體搬出來之後，才能擇期相驗。（劉秀芬攝）

檢察官許嘉龍表示，由於現場嚴重損壞，等把屍體搬出來之後，才能擇期相驗。（劉秀芬攝）

台南市玉井真理佛堂縱火案，台南地檢署主任檢察官許嘉龍11點半初步勘驗現場後表示，今天先來看現場，要等消防人員把遺體搬出來之後，才能擇期相驗。

許嘉龍說，由於現場嚴燒毀，連大體都沒有辦法看到，所以要等火調、檢體報告出來才能詳細說明。消防局鑑識人員同時也在火場四周勘驗蒐證。

玉井區長陳新澈表示，市長黃偉哲指示先代表社會局、民政局先贈死者家屬1萬元、受傷民眾5000元慰問金，並將協助申請火場建物整修重建。

(中時 )