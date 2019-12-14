大火七死》現場嚴重毀損「看不到大體」 檢察官擇期再驗 12:322019/12/14 中時 劉秀芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 檢察官許嘉龍表示，由於現場嚴重損壞，等把屍體搬出來之後，才能擇期相驗。（劉秀芬攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 檢察官許嘉龍表示，由於現場嚴重損壞，等把屍體搬出來之後，才能擇期相驗。（劉秀芬攝） 檢察官許嘉龍表示，由於現場嚴重損壞，等把屍體搬出來之後，才能擇期相驗。（劉秀芬攝） 台南市玉井真理佛堂縱火案，台南地檢署主任檢察官許嘉龍11點半初步勘驗現場後表示，今天先來看現場，要等消防人員把遺體搬出來之後，才能擇期相驗。 許嘉龍說，由於現場嚴燒毀，連大體都沒有辦法看到，所以要等火調、檢體報告出來才能詳細說明。消防局鑑識人員同時也在火場四周勘驗蒐證。 玉井區長陳新澈表示，市長黃偉哲指示先代表社會局、民政局先贈死者家屬1萬元、受傷民眾5000元慰問金，並將協助申請火場建物整修重建。 (中時 ) #現場 #玉井 #人員 #勘驗 #許嘉 也許您會感興趣 推薦閱讀 救災不分宗教 玉井公所與教會寺廟簽支援協定 20:402019/12/11 生活 阿里山公路貨車翻覆 台18線雙向阻斷 21:462019/12/11 社會 玉井警靠手機定位尋人 鬼門關前搶救輕生女 20:222019/12/12 社會 保護國有林地兼顧人民生計 林務局大隊人馬親自玉井座談 21:502019/12/12 生活 「玉井金城武」電眼爆紅 12年後曝現況 16:322019/12/13 星奇 女醫院當志工母竟在家燒死 崩潰哭：讓我進去跟她一起死 18:082019/12/13 社會 直擊》國民黨後壁爆裂 警方晚間高雄攻堅行動 20:052019/12/13 社會 大火七死》21歲男自首 買汽油點衛生紙縱火奪7命 08:062019/12/14 社會 大火七死》台南玉井大火 死傷名單公布 08:362019/12/14 社會 大火七死》台南玉井縱火案7死 社會局發放慰問金 11:512019/12/14 社會 社會熱門新聞 美女主播爆「鹹濕淫片」外流 委屈揭真相 - 社會 大火七死》曾輔導縱火富少法官 胞弟一家三口遭火焚 - 社會 還原攻堅》國民黨部炸彈客投降送醫 手握「4遙控器」場面驚險 - 社會 直擊攻堅》警攻堅炸彈客 連開三槍拖出嫌驚險畫面曝光 - 社會 大火七死》縱火早有預謀？縱火富少遭起底 曾嗆：我要來放火 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。