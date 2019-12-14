眼見公鹿竟在前3節爆冷處於落後，「字母哥」阿提托康波當然不可能就此沉默！靠著字母哥全場拿下37分、11籃板，其中包含末節獨拿17分，公鹿14日作客以127比114逆轉擊退灰熊，奪下17連勝，續以23勝3敗穩居東區老大地位。

儘管有了阿提托康波傷癒歸隊，公鹿卻遭遇灰熊頑強抵抗，尤其是「二年級」前鋒傑倫傑克生，竟在前3節投進8顆三分球，包辦35分，讓公鹿完全措手不及，打完前3節，仍以90比95落後灰熊，此時當然需要阿提托康波挺身而出。

末節先發上場的阿提托康波，隨即進入無人能擋的恐怖境界，無論是切入爆扣或製造犯規，甚至也在三分線外開火，不僅單節貢獻17分，更幫公鹿從落後變成兩位數領先，公鹿也在最後3分24秒就把他換下休息，畢竟場上大局已定。

除了阿提托康波末節爆炸性演出，米德頓也替公鹿拿下26分，布雷索14分，威爾森11分，布魯克羅培茲10分、10籃板；傑倫傑克生雖拿生涯新高43分，更投進生涯新高9顆三分球，卻沒辦法挽回灰熊頹勢，迪昂布魯克斯也拿19分。

(中時 )