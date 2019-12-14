民進黨副總統侯選人賴清德呼籲民眾要大義滅親把支持小黨的政黨票投給民進黨，對此，時代力量黨主席徐永明14日帶著不分區立委候選人陳椒華、黃國昌、吳佩芸等人到台中市新建國市場掃街拜票時表示，大黨操作政黨票的棄保、分票都是不必要的，政黨票應該回到理念政策的辯論。

時代力量徐永明與立委黃國昌一早到台中建國市場掃街，除向台中市民推薦兩位台中的不分區候選人，環保鐵娘子陳椒華教授及時代力量秘書長吳佩芸，也承諾會在台中開設競選總部，這表示時代力量對中部的重視。徐永明表示很少有不分區立委候選人設立總部，而且就設在台中，這更是創舉！

徐永明也表示，目前時代力量無論民調或聲量，都一直在往上衝，我們希望在台中就可以突破10％政黨票，不只把黃國昌留在立法院，還要把翟本喬、吳佩芸也送進立法院。

徐永明對於賴清德的大義滅親說，也提出看法，他表示，大黨操作政黨票的棄保、分票都是不必要的，政黨票應該回到理念政策的辯論，先前也邀請民眾黨不分區出來對話，可惜還沒有回應。並強調，時代力量在立法院的表現是最好的，提出的候選人是各黨最優秀的，政黨票投給時代力量的CP值最高，他也相信明年的政黨票一定會比四年前更好。

(中時 )