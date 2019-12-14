鄭朝方手持「橄欖枝」感性地表示，他從政一向堅持新方向的價值，就是服務不應分藍綠黨派，應要放下對立。（鄭朝方提供／陳育賢新竹傳真）

護國保台助選團今天上午為鄭朝方（右三）站台造勢。（鄭朝方提供／陳育賢新竹傳真）

新竹縣第二選區立委候選人鄭朝方14日舉辦護國保台勝選大會，由護國保台助選團總團長游錫堃陪同黨主席卓榮泰、總統府資政葉菊蘭等人為鄭朝方助選，高聲疾呼支持年輕有衝勁、有理想抱負的鄭朝方。

游錫堃表示，「護國保台助選團」全台巡迴助選，期盼能匯聚人民守護民主、保衛主權的意識，2020年大選對於台灣是關鍵選戰，必須要慎選立委候選人，他呼籲新竹縣鄉親要支持年輕有衝勁、有理想抱負的鄭朝方前進國會，讓鄭朝方到國會，不僅為新竹縣民爭取福利和建設，更重要的是鄭朝方是「護國保台」關鍵的1席，只要鄭朝方當選，國會就能過半。

游錫堃在致詞完也準備了「必勝達摩」贈送給鄭朝方，祝福他高票當選，他說，達摩代表必勝、是不倒翁，希望他必勝、成為不倒翁，前進國會、屹立不搖。

葉菊蘭則表示，很感動鄭朝方願意站出來捍衛國家主權，延續台灣自由民主，讓言論自由像空氣一樣在台灣繼續擴散，在鄭朝方身上看到客家族群的硬頸精神，對於他的毅力和勇氣給予最大的鼓勵，未來鄭朝方進入國會，一定會創造新客家的美好年代，懇請大家給客家子弟一個機會。

卓榮泰指出，新竹縣第二選區不是徵召區而是承擔區，感謝朝方願意承擔責任，因為鄭朝方的承擔，讓這區不困難了，而根據民調數據顯示，鄭朝方民調已領先其他對手，可見他蹲點、深耕已經感動了很多鄉親，鄭朝方從街頭到鄉下、上山下海耕耘的非常認真，新竹現在就需要這樣的好人才來服務，相信鄭朝方有能力也有決心，一定可以讓新竹更好，他絕對會是選民唯一的選擇。

鄭朝方最後手持「橄欖枝」感性地表示，他從政一向堅持新方向的價值，就是服務不應分藍綠黨派，應要放下對立，互相尊重，理解包容之後，合作繼續往前走，「新方向」的態度就是要向便利商店的店員一樣親切，接起電話的時候要像客服中心仔細聆聽、盤整問題進而解決問題，這些價值理念他不會忘也不敢忘。

很感謝多位民主前輩蒞場支持、鼓勵，更感謝有這些前輩的努力才能有今天的自由台灣，大家都是護國保台世代，這次參選除了要讓新竹縣民看到他為家鄉新竹打拚的決心，在立場上也是堅持捍衛台灣主權，捍衛這片孕育大家成長的土地以及自由的空氣，請新竹縣民將這關鍵的1席交給他。

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(中時 )