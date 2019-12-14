親民黨不分區立委提名人劉宥彤提到鴻海創辦人郭台銘起碼有5成支持者不支持民眾黨主席柯文哲，外界好奇郭柯怎麼合作，柯文哲14日表示，如果郭台銘跟他完全一樣，那同樣一個黨就好，這個是一個新的政治概念，可以合作的就合作。

選舉倒數不到1個月，劉宥彤日前喊話第三勢力要極大化、要配票，不過，柯文哲認為要大家投給民眾黨就好，劉則稱這有難度，因為有5成郭粉無法認同柯文哲。

柯文哲今表示，如果郭台銘跟他完全一樣，那同樣一個黨就好，這個是一個新的政治概念，10件事情有5件是OK的，大家都可以合作，那就5件合作，5件不能合作就5件各幹各的，這樣不是很好嘛，難道為了5件不同，可以合作的就不合作？這沒有道理。

他說，台灣現在政治就是黨同伐異，跟你同一黨的，不管你做甚麼壞事都Cover你，跟你不同黨的，不管你幹甚麼好事都杯葛，不是這樣嘛。

柯文哲認為，郭台銘說的也沒錯，選票如果可以支持柯文哲就支持柯文哲，不能支持柯文哲就支持親民黨，有時候聽起來也滿符合事實的，所以民意專業價值，我們還是理性務實處理問題。

(中時 )