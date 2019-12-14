台北縣前縣長周錫瑋，因挺韓不遺餘力，深得國民黨總統參選人韓國瑜支持者「韓粉」喜愛，更曾一度為副手熱門人選。周私下熱衷繪畫，不僅頗有獨到心得也常在臉書分享作畫，與網友們交流；日前一幅《富春山居圖第九彈》，讓上萬韓粉湧入大讚才子，甚至表示其才情令人五體投地。

日前周錫瑋在臉書發表文章《虎哥日常—富春山居圖第九彈》，分享自己的作畫影片，寫道：「畫畫就像跳芭雷，讓畫筆在上面跳舞一幅好的油畫是怎麼畫出來的呢？從色彩的堆疊到層次的展現。」

影片中，周錫瑋一手拿著調色盤，一手恣意揮動畫筆，笑著帶領觀眾繪上一層又一層的綠色山林漸層，「嗨，我在畫這部分的時候，大家覺得好玩，怎麼我這個筆好像在玩一樣？其實這筆觸在畫畫的時候，有的時候像在跳芭蕾舞；芭蕾舞因為有重跟輕，然後在這筆觸上其實有很多個顏色，然後我們把它這樣去畫完，就會發現它就像在跳芭蕾舞，它是可以把一個風景慢慢畫出來，無論景深還是樹木的顏色；油畫最棒的就是這種漆底的感覺。」

文章一出，迴響熱烈，獲得超過10000個讚、近200個讚與近800則留言。網友紛紛回應：「內外兼修的國民黨大柱子，看到造勢場子有周錫瑋就覺得很安心，安定人心，安定庶民的心」、「好立體、生動，有藝術天份，真的很強」、「其實，我真的很驚訝，虎哥這麼有藝術才華，很佩服」、「五體投地」、「周前縣長，你是一位了不起的政治家，更是一位空前傑出的藝術家，祈祝成功在望」、「看虎哥在畫畫真是個穩重的人，這種人才能夠挑得起重擔，執行國政絕對沒問題的」。

【虎哥日常-富春山居圖第九彈】

(中時電子報)