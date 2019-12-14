聯合國體系下的世界銀行日前遭外媒爆料，指出台籍雇員需持中國大陸護照才能保住飯碗或被錄用，若無大陸護照的求職者，可需向陸駐美使館申請。對此，世銀主管回應，這是先前因「技術錯誤」才會發布的訊息，目前已經將其移除，並修正這項指導原則。

據美媒《Axios》13日報導指出，聯合國體系下替開發中國家提供貸款的世界銀行（World Bank）今年稍早告訴現任及可望被僱用的台籍員工，須出示中國大陸護照才能保住工作或被錄用。該文指出，年初發布在世銀內部網站的一篇「僱用來自台灣的大陸公民」訊息指出，來自「中國台灣」（Taiwan, China）的求職者須持有大陸護照，才能被世銀錄用擔任顧問或其他任何職位；沒有大陸護照的求職者，可向陸駐美使館申請。

該文指出，世銀員工於本月稍早透過公司內部線上論壇對這項政策提出質疑「世銀有系統性地要求台籍員工，放棄國籍護照及作為台灣公民的主張，並強迫他們接受大陸護照，「為何管理階層會允許一個會員國，踐踏員工的權利與尊嚴」？世銀員工在內部論壇的提問，部分問題會由世銀行長馬爾帕斯（David Malpass）在與全員工的會議中被提出，不過他並沒有在會議上作出回應。

報導指出，「台灣法律禁止人民擁有台灣、中國大陸雙重國籍」，這項措施意味著世銀台籍雇員只有兩種選擇，不是放棄工作，就是選擇在「實務上」（de facto）成為中國大陸公民，即使這麼做可能危及他們台灣身分。

對此，世銀表示3月在世銀內部網站刊登的訊息，是因為「技術錯誤」才會被發布，並已移除。世銀表示，這項在內部網站的指導原則，可追溯至1999年，但世銀從沒將其採納成政策來執行。

世銀發言人表示，世銀資深管理階層近期得知此事，已馬上採取作為修正這項指導原則，內部員工錄用原則要求世銀公平對待員工，對過去慣例導致部分員工被要求取得另一本護照「感到遺憾」。

(中時電子報)