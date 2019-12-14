民進黨12日推出「給台灣的一封信」競選影片，高雄的版本卻以「台灣對不起」為主題，民進黨立委管碧玲甚至直言，高雄人對不起台灣是普遍的心情。對此，韓國瑜在臉書上爆氣開嗆，怒發千字文要民進黨說清楚，「高雄人那裡對不起台灣？」

韓國瑜表示，民進黨治理高雄20年，污染增加、工商港務樣樣衰退、人口縮減到立委少一席，而韓市府上任後認命惜福，努力拚外銷訂單，今年農漁產品銷量倍增、觀光客成長全台第一，民進黨是選擇性失智假裝看不懂嗎？

民進黨中央長期重北輕南，韓國瑜上任後想要為高雄爭取一個自由經濟區、想蓋一個24小時的國際大機場、想要申請推進愛情摩天輪的招標案，每個政策都被中央明擋暗阻，民進黨斷了高雄人發大財的路，怎麼還有臉對高雄冷嘲熱諷？

韓國瑜呼籲高雄人，1月11日一起站出來，下架這個恬不知恥的民進黨政府！共同創造一個「台灣安全、人民有錢」、有務實的經濟行動、開放的國際關係、快樂的台灣價值的幸福台灣。

(中時電子報)