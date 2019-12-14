海洋深不可測，隱藏著無數秘密等待人類解答。Discovery探險家們也從未停止搜索的腳步，這次，《海洋探秘》更將深入海底，挖掘沉睡超過400年的神秘寶藏、勇闖加勒比海尋找神秘失蹤的走私船隻、前進阿拉斯加西南角的阿留申群島探索大比目魚的蹤影。Discovery頻道《海洋探秘》將於12月14日起每週六晚間8點，深入海底探個水落石出。

17世紀初，西班牙殖民者到達南美洲大規模開拓領土和累積財富，並將大量金銀珠寶用船運回西班牙，1622年西班牙一支由28艘船組成的寶物船隊，在返回西班牙途中不幸遭到颶風侵襲，傳奇船隊就這樣帶著鉅額財寶沉睡海底。直到1985年，海底寶藏打撈家－費雪團隊尋獲阿托恰號大部分的沉船，打撈出超過40噸的寶藏，其中光是綠寶石就超過五億，被認為是世上擁有最多寶藏的海底沉船，堪稱「西班牙銀行」，然而，其中仍有兩艘沉船下落不明。

近年來，海洋探險專家回到加勒比海重新尋找這兩艘沉船的遺跡，並興奮地的提出四大證據指向尋獲沉船的可能性，包括：深海聲納測出85呎船身的清晰圖像、有巨大不規則物體沉沒於潛水難抵達的深度、笛鯛群需要遮蔽物藏蹤且被發現在船骸可能位置附近游動，以及海底拍攝到非生物的直線物體，推測最後兩艘船骸有可能在不遠處。而就在海洋探險團隊因天氣不佳緣故決定撤隊之際，水下自動巡航器更拍攝到疑似船身的模糊影像，西班牙寶藏船的秘密是否就此「浮出水面」？

位於阿拉斯加西南角的阿留申群島以大比目魚聞名，牠是海中最大、最會抵抗的魚，強而有力的尾巴可以用來打昏或甚至殺死目標，有「冰冷海床的霸主」的稱號。然而近期大比目魚突然銷聲匿跡，海中生物也好似躲避什麼一樣愈潛愈深，甚至出現了從未出現過的怪魚。

對此現象，當地研究超過十年的生物學家梅麗莎古德表示：「海洋水溫在2016年上升了幾度，沒有人能確定溫水現象的起因，但可以確定的是整個生態系統也都因此產生了變化。」在短短兩三年內，海底生物的行為模式產生了許多變化，常群聚在海面的鱈魚竟出現在122公尺深的海域，在魚季過了才出現；座頭鯨的數量激增且格外活躍，甚至像魚雷般衝出海面；大比目魚愛吃的王蟹也愈潛愈深，兇猛溫水魚帆蜥魚也開始出現在這片海域。究竟大比目魚消失的原因是甚麼？牠會成為海洋暖化現象的犧牲品而就此滅絕嗎？ 12月14日起每週六晚間8點，Discovery頻道全新系列《海洋探秘》將帶領觀眾揭開謎底。



(中時 )