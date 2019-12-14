文化大學董事長張鏡湖11月25日下午3時11分辭世，文大今(14)日表示，將於12月28日(六)10時至15時，於臺北市第一殯儀館景行廳舉行公祭暨追思會，以供文大教職員生、華岡校友暨各界人士，緬懷其一生行誼，以及對文大、學術及教育的卓越貢獻。公祭暨追思會場懇辭奠儀、花籃、花圈。

文大表示，張董事長獻給文大（又稱華岡），哲人典範，永遠活在全體華岡人心中，因此28日公祭之後，隨即舉行追思會，將邀請張董事長的至親、好友及華岡校友等，述說他們與張董事長的點點滴滴。

文大指出，張鏡湖於1985年接任其父、即文大創辦人張其昀博士職位，擔任文化大學董事長。張鏡湖在學術界享有盛譽，共獲韓國慶熙大學、日本創價大學、俄羅斯聖彼得堡大學、韓國湖南大學、日本國士館大學、韓國安東大學等世界知名大學頒授榮譽博士，2006年再獲美國克拉克大學名譽人文學博士學位，克拉克大學校長約翰‧巴塞特（John Bassett）還親自來臺在文大頒贈這項名譽博士學位給他。

文大提到，張鏡湖亦是國際知名的地理學專家，他於1954年成為美國哈佛大學聘請的第一位中國科學家，1959年起擔任美國夏威夷大學教授25年，使其地理系排名快速竄升，1965年至1977年，發表的SSCI論文篇數高居美國第二名。1970年擔任國科會海外學者總召集人，1975年獲世界銀行聘任為巴西貝倫熱帶農業研究所顧問，1983年擔任聯合國教科文組織潮濕熱帶水文與氣候委員會召集人，1999年當選國際歐亞科學院院士，也是臺灣首位獲選國際歐亞科學院院士。

文大強調，張鏡湖董事長最為全體華岡人感佩的是，1983年文大面臨財務危機，他返臺擔任文大董事長，領導建立完善制度、改善財務，因而被媒體譽為「教育界的艾科卡」。他同時積極延攬名師、建設校園，讓文大成為臺灣學系最多的綜合大學。他並撰寫20餘篇有關學術自由和教育制度的文章，2001年膺選為臺灣首屆私立大學傑出教育事業家。

(旺報 )