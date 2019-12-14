美中宣布達成第一階段貿易協議，內容包括美國撤銷部分加徵關稅、中方加碼採購美國農業、能源與製造業產品，也初步觸及智財保障等議題。以下整理協議重點與後續階段前景。

● 撤銷部分懲罰性關稅

路透社報導，美國取消原訂15日起對手機、筆電、玩具與服飾等1560億美元中國貨品加徵的15%關稅；9月1日起對大約1200億美元中國貨品加徵的關稅，稅率則從15%降至7.5%。

至於貿易戰更早階段約2500億美元中國貨品被加徵25%的關稅，這部分美國仍未鬆手，要做為雙方談判第二階段貿易協議的籌碼。

● 中方採購規模

中方承諾，兩年內將增購320億美元的美國農產品，平均下來等於每年採購400億美元農產；中國2017年購買美國農產品的底線是240億美元。美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）表示，北京另允諾會盡力再增加50億美元的農產採購，以更接近川普盼每年採購500億美元的願望。

美方官員表示，中國同意在接下來兩年額外加購價值2000億美元的美國產品與服務，當中除前述的農產外，還包含製造業產品、能源與服務項目，盼進一步縮小美中之間4190億美元的貿易逆差。在貿易戰前，2017年中國購買1300億美元的美國貨品與560億美元的服務。

● 智財保障與匯率

第一階段協議納入中方強化立法保障專利、商標、著作權，包括修改民、刑法律程序對付線上侵權與仿冒品等。這次協議還納入中方承諾，會撤銷施壓外國企業技轉才能進入中國市場、取得執照等作法；中方也允諾會減少支持目的在獲取外國技術的海外投資。

關於匯率的部分，中方允諾避免競爭性匯率貶值，不會拿匯率當貿易優勢的籌碼。據了解，美中匯率這塊有參照美加墨貿易協議，後者要求三國需公布逐月的國際法定準備金等資料。

● 中國金融市場准入與落實機制

美方官員指出，第一階段貿易協議還納入改善美企准入中國金融服務市場，包括銀行、保險、安全與信貸服務，以處理美國長期以來所抱怨的投資壁壘。

協議還設有落實與爭端解決機制，允許雙方透過諮商化解落實度的歧見，可先從工作層級會議一路提升為高層官員協商。若諮商仍化解不了，會有加徵關稅或其他懲罰的程序。

美方官員表示，在完成法律審查與敲定中英文版本後，盼在明年1月初簽署這份第一階段貿易協議。

● 棘手議題全延到第二階段

但彭博的經濟分析師群認為，協議把中國產業補貼及國有企業等問題留待後續解決，勢必引發外界對這份協議的收獲與代價是否符合比例的質疑，因為這些才是美中貿易爭端核心。

許多分析人士也懷疑，川普能否在明年11月美國總統大選前就棘手議題與中方談出結果。中方官員與部分美國商界領袖私下也對日後進展能否超越第一階段協議抱持疑慮。

「華盛頓郵報」分析，中國政府並未做出過多讓步，美國總統川普可聲稱達成前所未有與中國的貿易協議，雙方都可算是這次第一階段貿易協議的贏家；而包括蘋果公司等科技業、沃爾瑪公司等零售業、華爾街的投資人等也在受惠的一方。

至於像白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）、前川普策士巴農（Stephen K. Bannon）等反中鷹派，因他們堅持不能撤銷關稅以保持最大施壓的意見未被採納，加上這份協議幾無撼動到中國最具雄心的「中國製造2025」計畫，無疑是這次的最大輸家。

(中央社)