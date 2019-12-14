美國國防部長艾斯培（Mark Esper）今天捍衛華府施壓北大西洋公約組織（NATO）盟國貢獻更多軍費的立場，稱北約不能允許有國家「搭便車」。

法新社報導，艾斯培在美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）回應關於總統川普批評其他北約盟國的問題時，稱美國要求支付更多軍費並非無理取鬧。

艾斯培說：「我們的聯盟關係並非關於交易。這些關係是根基在相互尊重、共同價值與共同意願上而為彼此作戰。」

他說：「全球多數國家都指望美國成為他們的全球安全夥伴選擇，不只是因為我們的軍事能力與設備較為優越，還有因為我們堅守的價值。」

他強調，貢獻更多軍費是北約成員該盡的義務。

2014年，北約盟國同意在2024年前，將國防支出提高到占每年國內生產毛額（GDP）2%。

不過，今年只有9個國家達標，北約最富有的國家之一德國說，不會在2030年前達到目標。

艾斯培說，美國的國防支出占GDP的3.5%，而其他北約成員國的軍費占不到1%。

他說：「我們已經要求歐洲夥伴，在接下來數年、數十年增加更多經費，向北約繳納更多軍費。但他們都沒有增加。」

艾斯培說：「不能有國家搭便車，不能有任何折扣計畫，我們是一起貢獻軍費。」

(中央社)