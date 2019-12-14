◎阿凡達色系神仙魚 躍升市場新寵兒

致力於研究神仙魚雜交育種的林義川，獲選為農委會第5屆百大青農。他將原本平凡無奇、白色的神仙魚，改良成「阿凡達」耀眼藍，今年再精進成長鰭型「藍寶堅尼」及金屬色澤「極光黃金甲」，魚身在不同光線、角度，呈現的美感也不同，成功讓他的神仙魚躍升為全球觀賞魚市場新寵兒。

◎龍鑾潭鳳頭潛鴨 數量回升了

時序已入冬季，候鳥陸續飛抵恆春半島的「野鳥天堂」龍鑾潭準備度冬，一批批雁鴨鳥群，將潭面點綴地熱鬧非凡。其中龍鑾潭最具代表性的候鳥「鳳頭潛鴨」（澤鳧），從2013年開始數量大幅滑落，不過近年又逐漸回穩，今年數量又比去年成長。

◎冬遊南市賞候鳥 正是好時機

有「國際明星鳥」稱號的黑面琵鷺，連續5年來台的數量都突破2000隻，其中有6成以上集中在台南，包括七股保護區、頂山賞鳥亭、學甲溼地生態園區、四草野生動物保護區都是賞鳥熱區，愛鳥人士估計，今年總數可望突破2500隻；另台南水雉數量調查出爐，南市共發現1741隻，也創下歷年紀錄，到南市旅遊賞鳥正是好時機。

◎約會美女猩猩 迪亞哥盼脫單

來自荷蘭的2位金剛猩猩美女「Iriki」和「Tayari」，昨在台北市立動物園非洲區正式亮相，園方安排牠們與迪亞哥結婚，期盼早日傳出好消息，讓金剛猩猩族群得以壯大並永續生存。

◎墾丁再發現8種新陸蟹

恆春半島果真是世界級陸蟹寶地！中山大學博士候選人李政璋長年在墾丁國家公園及周邊地區研究陸蟹，繼去年在港口溪發現2種新陸蟹外，近來又再發現巴氏泥毛蟹等8種新陸蟹，在他的努力下，目前全恆春半島的陸蟹紀錄已有67種。

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(中時電子報)