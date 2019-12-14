國民黨副總統候選人張善政今日痛批蔡英文總統執政之下，中華民國邦交國驟減，國際參與空間也變小，因此蔡英文主張的「抗中保台」根本是「抗中保英」，只為了保住她自己能連任。

張善政今日前往參與復興崗校友會，致詞時表示媒體詢問他今天來這是否要鞏固深藍票倉？他回稱這邊本來就很穩固了不用鞏固，他來是交心。他有很強危機感，明年是中華民國保衛戰。過去三四年政府體系被蔡英文搞得亂七八糟，派陳師孟當監委，大法官也派一些只有顏色沒有是非的人當大法官，在美國，川普再怎樣司法仍維持獨立性，但過去3年中華民國文官體系被破壞，公務員士氣低落。

此外張善政指出，蔡英文執政3年邦交國由22個變成15個，斷交7國，掉了3分之1，原本可以參加的世界衛生大會去不成了，國際參與空間被壓縮，蔡英文宣稱要「抗中保台」，結果只保了蔡英文，根本是「抗中保英」，用這些口號保住她自己的第二任。過去哪有總統政績這麼差選第二任選這麼累？再讓她連任，國內體系被帶壞，國際空間被壓縮被邊緣化。

張善政也表示，有些人以為萬一明年國民黨選輸沒關係，可以2024再回來，但實際上明年若輸了，2024中華民國不知道在哪了，我們的政府也不知道變成甚麼樣子了，所以明年非贏不可。雖然復興崗校友會這邊很穩固，但請大家要再幫忙拉票，不是為了國民黨，是為了保衛中華民國，總統投韓國瑜，區域立委投國民黨，政黨票也是，三張票票票入匭。

(中時 )