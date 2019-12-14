交通部次長黃玉霖（右三）也特別到場為莊競程加油打氣，莊競程（左二）應民眾要求，親筆寫下「競程必勝」，他也祝福大家，有志者「是競程」。（馮惠宜攝）

為迎接新年，台中市議員曾朝榮與北北屯區立委候選人莊競程競選總部，14日在北屯路聯合舉辦「寫春聯、送春聯」活動，一上午共送出6百幅春聯仍供不應求，其中，「金鼠迎春」最討喜，現場氣氛熱絡，洋溢過年歡樂氣氛。

市議員曾朝榮表示，他每年都會在歲末期間舉辦「寫春聯、送春聯」活動，已持續10餘年，今年特別與北北屯區立委候選人莊競程聯合舉辦。今年仍邀請徐本億號召包括陳進發、吳丹亭、王照亭、吳曉婷、馮振宏、張秀禎、廖芊美等人現場揮毫寫下吉祥話，不論行書、楷書、草書、隸書等字體，都有民眾索取，由於字體靈活、討喜，一口氣送出6百幅春聯仍供不應求。

交通部次長黃玉霖也特別到場為莊競程加油打氣，他期望新年新希望，明年選舉時，給新人一個服務的機會。

莊競程應民眾要求，親筆寫下「競程必勝」，現場剛喊「凍蒜」聲浪不絕於耳，他也祝福大家，有志者「是競程」，明年2020「金鼠迎春」，闔家平安，賺大錢。

另外，莊競程的太太方心慧上午也做候選人的分身，參加弘光科技大學附設老人醫院舉辦的慶生會及愛心義賣活動，和長輩們互動。方心慧甜美的笑容及親切的態度，立刻就獲得長輩們的歡迎，紛紛稱讚方心慧一定是好媳婦。

(中時 )