屏東縣長潘孟安於14日北上來到台北市第1選區的北投市場為民進黨爭取連任的立委吳思瑤進行大力輔選，潘孟安在受訪時指出，吳思瑤是「最有正能量的好立委」。（吳康瑋攝）

屏東縣長潘孟安於14日北上來到台北市第1選區的北投市場為民進黨爭取連任的立委吳思瑤進行大力輔選，潘孟安在受訪時指出，吳思瑤是「最有正能量的好立委」。（吳康瑋攝）

屏東縣長潘孟安於14日北上來到台北市第1選區的北投市場為民進黨爭取連任的立委吳思瑤進行大力輔選，潘孟安在受訪時指出，吳思瑤是「最有正能量的好立委」。（吳康瑋攝）

國民黨北市第一選區立委候選人汪志冰在團隊的陪同下，14日上午走訪北投市場來掃街，汪志冰指出，在市場內拜票，需要接地氣。（吳康瑋攝）

離2020大選只剩不到一個月，屏東縣長潘孟安於14日北上來到台北市第1選區的北投市場為民進黨爭取連任的立委吳思瑤進行大力輔選，潘孟安在受訪時指出，吳思瑤是「最有正能量的好立委」，並表示，對這區的選情很放心，也相信民眾會有明智的選擇。

潘孟安拿著來自屏東的農產香蕉，期許吳思瑤可以更深入的與北投、士林的民眾「蕉」心，並指出，自己擔任立委時，就發現吳思瑤的稱職表現，在吳思瑤進入國會後，很多地方建設也是經由吳思瑤來協助推動，並談到士林、北投近幾年的建設發展，包括行動圖書館等，都是讓市民看得見，也讓地方創造生機的好政策，並肯定吳思瑤在國會替國家制定許多藝文、教育的政策，將地方的需求導入國會，更融入生活美學，他大讚「吳思瑤都做到了」。

台北市第一選區參選人包括國民黨汪志冰、一邊一國行動黨李婉鈺及民進黨籍吳思瑤，呈現3女「三腳督」的戰況，對此潘孟安表示，參選是個人自由、全力，這也是台灣民主可貴的地方，並相信選民會子自有判斷，會去檢視參選人過去的表現，而選民才是決定者，選舉就該讓選民來判斷。

另外，國民黨同選區立委候選人汪志冰在團隊的陪同下，也在同個時間走訪北投市場來掃街，汪志冰指出，在市場內拜票，需要接地氣，光找大咖來陪同，反而會有距離感、效果不大，跟當地民眾的互動也會較困難，她也指出，國民黨總統候選人韓國瑜的北投區後援會將於15日成立，到時候她會與大咖們一同站台，希望北投、士林的鄉親共同聲援。

(中時 )