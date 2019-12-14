冬盟賽事進入尾聲，今年最佳打者獎由日職紅隊川越誠司獲得，過去冬盟有不少獲個人獎的選手，回到母隊後發光發熱，川越則非常謙虛表示，在冬盟的收穫會為明年做準備，反而表示自己還有許多不足的地方，需要再加油。

日職紅隊在冬盟預賽不僅以7成5的勝率高居戰績榜首，團隊打擊、投球成績都是6隊最佳，同時包辦個人獎項的最優秀投手獎和打者獎。冬盟日職紅隊首戰，川越誠司就敲出雙響砲驚豔全場，川越在預賽總計52打數敲出18支安打、16分打點，打擊率高達3成46。

川越誠司在日職紅隊首戰敲出雙響砲。（中職提供／鄧心瑜傳真）

川越誠司表示自己的成績能幫助球隊，以第一名的姿態結束預賽感到非常開心，來參賽之前為自己設下的打擊率3成的目標也有達成，可惜的是守備和跑壘方面有出現失誤，是自己不足的地方，希望明年能再加油。

效力西武獅的川越誠司高中是投打二刀流好手，以投手身分加入日職後成績不盡理想，今年才決定「棄投從打」，在冬盟繳出優異成績。

川越的選秀同梯吉田正尚在2016年參加冬盟，一舉拿下最優秀打者獎之外，還包辦打擊王、全壘打王、打點王，回到日職後大放異彩，今年更入選12強日本隊。過去有不少冬盟選手參賽後成為球隊一軍要角，川越誠司獲最佳打者獎肯定後仍很謙虛，表示今年的收穫會為明年作準備，將持續加油。

(中時 )