12星座的一週運勢（12/16-12/22）熱騰騰出爐囉！（圖／奧斯老師提供）

12星座的一週運勢（12/16-12/22）熱騰騰出爐囉！下週處女、獅子、雙子座的朋友要特別注意，在運勢上稍嫌不足，而這三個星座的運氣則是好到不行，尤其是「他」財運旺旺。

1. 牡羊座

開運顏色：橘紅色

幸運數字：97

整體運勢★★★

牡羊長久累積的壓力與情緒，下週開始會不堪負荷！同時也會很渴望能掌握好事情，因此過於勉強自己。奧斯提醒，量力而為是羊羊下週必學課題！別讓自己累過頭囉！

愛情運勢★★★

下週與另一半相處可能發生爭吵，只是下週的爭吵你會把責任往身上攬，讓自己的壓力變很大，奧斯建議下週和另一半出現爭執，還是要著重在溝通喔！

事業（學業）運勢★★★

學、事業方面，把責任往身上攬的狀況更明顯！可能會看到同事忙不過來，便主動接手，或是上司會交代許多能力之餘的工作。

金錢運勢★★★

財運並不是太理想，若參加聚會要盡量避免搶帳單結帳的情況，以免月底經濟吃緊，導致壓力大上許多喔！

2.金牛座

開運顏色：黑色

幸運數字：64

整體運勢★★★★★

對現況不滿的朋友，下週有望突破。金牛座將轉入心靈思考的層面，對於事情都會審慎考慮過，也因為能抓到問題點，成功改善現況，處理事情上也更加順利。

愛情運勢★★★★

下週關係能更進一步的發展，若有問題想和另一伴溝通的，下週可嘗試拿出來討論，或許會有不錯的結果！而單身的朋友，下週有正桃花，可多注意囉！

事業（學業）運勢★★★

學、事業方面將會非常順利，長久的努力在下週可望主管看見，以致對你在工作上的好感提升，另外有升遷機會的朋友下週說不定會有好消息到來喔。

金錢運勢★★★★

正財運佳，工作上的服務態度和專業精神讓客戶對你十分滿意，或許能為你介紹了更多的生意。

3.雙子座

開運顏色：黃色

幸運數字：31

整體運勢★★

下週可能不太順遂，很多事毫無徵兆受到阻礙，可能讓你不知所措。也要多注意自我內心理念的被打擊後而停止的狀況。

愛情運勢★★

雙方下週可能發生不小的爭執，許多狀況讓你感到莫名的壓力！雖不致分開，但也意識到現況不是太好，開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度！

事業（學業）運勢★★

學、事業的壓力突然增加，讓你不太愉快，無法忍受的狀況，下週也會更加明顯！建議要適時的排解自我壓力，別累出病來囉！

金錢運勢★★

財運不是太好，甚至有可能會破財！因此下週可以盡量避免投資，建議能再多多觀望一陣子會比較好！

3.巨蟹座

開運顏色：土黃

幸運數字：08

整體運勢★★★

下週巨蟹的情緒起伏突然大了起來，不容易聽進親朋好友的意見，容易與人起爭執。雖然這樣的狀況不會持續太久，但建議要稍微控制自己的情緒，避免影響他人喔！

愛情運勢★★★

下週在感情上，情緒化的問題會更明顯，且容易影響到另一半，也不太容易聽進另一半的想法！因而導致雙方起口角，雖然會和平解決，但建議要稍稍克制脾氣。

事業（學業）運勢★★★

在學、事業上會找出舒適的道路，讓自己適應的更好，也能避免同事間的惡性爭執！不過，需注意下週工作上小人會多一些，但多是同事間的八卦言語！

金錢運勢★★★

下週偏財運較佳，在投資方面能進點小財！但建議要懂得見好就收，因為這樣的偏財進的快也走的快，所以進了財要好好守住！

4.獅子座

開運顏色：天空藍

幸運數字：39

整體運勢★★

下週獅子座會稍稍怠惰，對週遭的人事物都有提不起勁的感覺，也因此導致思考變得不週全，奧斯建議下週面對事情時要多想一點，避免做出錯誤的決定。

愛情運勢★★★

下週彼此關係停了下來，對情感中的熱情些微消退，因此一直處在消極被動的狀態，等待對方主動，建議下週面對愛情可以在主動一些喔！

事業（學業）運勢★★

學業、是業上面會出現適應不良的狀況，對目前的工作也有虎頭蛇尾的可能性存在，因此要多加注意，避免這樣的情況喔！

金錢運勢★★★

下週的情緒的波動進而影響財運方面的支出，建議花錢要三思，避免一時衝動而花大錢喔！

5.處女座

開運顏色：灰色

幸運數字：17

整體運勢★★★

下週處女座顯得很積極，不像以往那麼念舊、受到規範，但還是會出現遷就現況的情形！不過下週要特別注意錢財，可能會有破財的機會。

愛情運勢★★★

雙方對目前的情感都很願意去努力，雖然經歷過許多不開心的事情，但在下週兩人不在拘泥於過去，開始較不受到過去的影響，會往新的方向一起努力！

事業（學業）運勢★★★

工作學業上，處女座的朋友做起事來得心應手，懂得找出工作上的錯誤、盲點，並加以修正及調整，將會是不錯的工作週期！

金錢運勢★★

正偏財運皆不佳，尤其有破財的機會，行車要注意避免交通違規，避免吃罰單，出現不必要的開銷！

6.天秤座

開運顏色：藍色

幸運數字：54

整體運勢★★

下週自我矛盾的狀況增加許多，導致在處理事情上猶豫不決，無法下定決心，且下週自信流失，讓你懷疑自己。會是較辛苦的一週！

愛情運勢★★

雙方在下週將產生些許的衝突，讓你們在面對情感時，升起了休息的念頭！下週要多留意另一半的狀況，也盡量避免自己的情緒影響到另一半！

事業（學業）運勢★★

在學事業方面，產生許多問題，而自己也無法有效的掌握問題出在哪裡！找不到改善的地方，導致局面發展不佳。下週要試著緩下心，避免無頭蒼蠅的狀況喔！

金錢運勢★★★

財運低迷，要避免不必要的開銷。投資方面，不熟悉的投資標地或方式，不建議嘗試，可能會出現有失去錢財！

7.天蠍座

開運顏色：綠色

幸運數字：76

整體運勢★★

下週天蠍座會無來由的念舊，過往的事會一直浮現在你目前的生活中，也可能因為這樣讓你不太願意踏出新的一步。下週要避免想太多！

愛情運勢★★

下週爭執的狀況將更明顯，容易因小事出現爭吵！奧斯建議下週發生爭執時，多想一下或是主動退讓比較好，因為另一半可能會很走心，而無法忘懷。

事業（學業）運勢★★★

學、事業方面，對於目前的狀態灰心不已，甚至有偷懶的狀況出現，而這也連帶影響上司、同事對你的評論，因此下週工作要加把勁，面臨問題要適時向外求援喔！

金錢運勢★

財運不是非常理想，甚至有小破財的機會，建議下週避免不必要的開銷也多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳喔！

8.射手座

開運顏色：紫色

幸運數字：89

整體運勢★★

射手座過往自傲的自制能力在下週變得灰暗許多，不太懂得規劃自己，甚至有揮霍過度的狀況存在！奧斯提醒，下週要避免一時的情緒影響日後的狀況喔！

愛情運勢★★

揮霍狀況也存在情感裡頭，不再懂得尊重另一半，也覺得另一半的體貼付出是理所當然！甚至動搖情感的忠貞！下週要注意一下囉！

事業（學業）運勢★★

付出與收穫不成正比的一週，會開始懷疑努力的初衷是什麼，也開始動搖自己的信心！奧斯提醒，這樣的狀況是短暫的，別受影響太深！

金錢運勢★★

莫名其妙的幾筆花費，讓自己經濟吃緊許多！下週要多注意自己的花錢的狀況！

9.魔羯座

開運顏色：銀色

幸運數字：12

整體運勢★★★★

魔羯朋友對於現況感到滿意許多！只是過去挺偷懶的朋友，收穫程度則是差強人意。另外下週的物慾提升，要多留意金錢上的平衡，別因物慾過高導致月底拮据！

愛情運勢★★★★

對於彼此的認同度提高許多，逐漸認定雙方是未來生活的伴侶！另外奧斯建議下週要多留意另一半的需求，下週另一半將會挺需要你！

事業（學業）運勢★★★★★

在學事業方面都感到知足許多、安於現況。若有自有事業的朋友，下週的營運狀況還算不錯，也讓你感到滿意許多喔！

金錢運勢★★★

正財運優於偏財運，習慣小賭怡情的朋友，下週要多注意，可別太過投入影響自己的經濟狀況！

10.水瓶座

開運顏色：紅色

幸運數字：43

整體運勢★★★

下週對事情的掌握度降低，存在失控的可能性，而這樣的狀況也讓水瓶座手足無措！建議下週在做決定時，要謹慎考慮，避免莽撞行事，以免毀了自己長久以來的努力喔！

愛情運勢★★

下週在情感裡的步伐慢了下來，和另一半存在的溝通問題將重蹈覆測，奧斯建議下週若再有爭執發生，必須要多花點心思好好解決，不要想著讓時間解決！

事業（學業）運勢★★★

在學事業上可能計畫受阻，規劃已久的事，在要付諸行動時，卻意外被打斷，或是一直以來都穩定的事情在下週開始動盪起來！

金錢運勢★★

正偏財運一般，不太有進財的機會！也要多避免試試手氣的事情，以免有破財的可能喔！

11.雙魚座

開運顏色：白色

幸運數字：77

整體運勢★★★★

下週呈現休息的狀態，讓雙魚朋友能稍稍喘息！下週可能還是會習慣找些事情充實自己的生活，但奧斯建議可以好好放鬆一下，讓自己好好休息。

愛情運勢★★★★

雙方對於感情開始願意尋找些變化，可能對長久以來的相處模式感到厭煩，因此積極檢視過去來調整未來的腳步！下週會是穩定前進的一週，要好好把握喔！

事業（學業）運勢★★★★

在學事業方面，有積極的突破現況的想法，奧斯提醒在工作方面要多加注意，別將自己逼得太緊多！偶爾調整一下步伐，會是件好事。

金錢運勢★★★★

正偏財運都算不錯，特別是有投資打算的朋友！下週可以好好考慮準備投資囉！

(中時電子報)