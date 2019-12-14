氣象專家賈新興表示，觀察冷空氣趨勢，台灣再變冷的機率越來越低。(圖擷自賈新興臉書)

這幾日天氣逐漸回暖，大家都在問，下次何時會再冷？已出櫃的羽絨衣總要物盡其用，幫度過這一季冬吧。然而，氣象專家賈新興卻說，至少年底或更遠一點的明年一月，沒有寒流的機率越來越高。

賈新興昨在臉書上表示，大家關心還會不會有像上一波的冷空氣，依他觀察趨勢，至少到年底前可能都看不到明顯的冷空氣了。如果再看遠一點至明年一月，好像也沒有機會冷了。

賈新興指出，這個冬季沒有寒流的機率越來越高，乃至於今年冬季最冷的一波可能已經過去了，就是12/6-12/8這波。不過，他表示要持續追蹤冬季風的強度變化。

聽聞又是暖冬，網友紛紛留言哀嘆，「傻眼…冬天現在只剩一個禮拜嗎」、「真慘…冬天就這樣結束」、「以為今年雪況很好，結果可能這波就沒了！？」、「不不不不！！！！我的毛毛外套」、「冬天只冷一波也太可怕了」、「冬天不是剛開始？沒了？」、「給我冬天」、「現在冬天都不冬天了！」

不過，也有網友質疑，長期預報系統超過兩周以上誤差值就很大，現今有哪個模式可以準確預報一個月後的天氣系統？賈新興回應說，預報就會有準或不準的問題，所以這是處理24個系集預報的資料。他特別提到，每隔幾天就會觀察預報的趨勢，當趨勢越趨一致時才會寫。

(中時電子報)