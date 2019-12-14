環保局人員發現中火仍持續超量使用生煤。（台中市政府環保局提供／陳世宗台中傳真）

臺中火力發電廠燃煤使用量已超過1104萬公噸許可量，臺中市政府環保局日前依空汙法開出第1張裁處書、罰300萬元，並限期12月13日前改善；因期限已過，至今仍超量使用生煤，因此市府依法行政，對中火開出第2張裁處書，罰600萬元，限期12月23日前完成改善，希望臺電公司遵守臺中管制生煤自治條例規定，屆時如仍未改善，將持續按次開罰。

臺中市政府環保局指出，《臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》已於104年12月辦理自治條例聽證會，並在105年1月公布，自治條例給予4年充裕時間規劃，也明文規定生煤減量目標，環保局更在今年9月再加開自治條例釋疑聽證會，臺電公司及中火均有派員參加。

環保局說，依據《臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》總說明、第3條文規定，臺中電廠的生煤使用量應自近年最高生煤用量的1839萬公噸，4年內減少735萬公噸，降至1104萬公噸。

環保局表示，中火並未進行電力調度減量，直到市府強力稽查要求下，並於今年3月、9月及10月遭環保局查獲廢水超過放流水標準後，才有實際生煤減量作為。

環保局強調，將再給臺電公司改善期限，呼籲中火至12月23日中午12時前務必完成改善，也希望尊重市議會所通過的臺中市管制生煤自治條例規定，妥善進行電力調度因應。

(中時 )