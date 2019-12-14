周江杰（右）與陳吉仲一同體驗焰燒烏魚子。（陳育賢攝）

為推動新竹縣竹北市西區水月休閒農業區發展，新竹縣第一選區立委候選人周江杰14日偕同農委會主委陳吉仲、竹北市長何淦銘騎腳踏車共同關心該區現況，希望未來此區能夠發展成特色農產觀光帶。

周江杰指出，竹北市水月休閒農業區位於竹北西區海岸附近，鄰近新月沙灘，占地面積467.3公頃，涵蓋尚義、崇義、新港、白地及新庄等5里，以西部濱海公路為核心，周邊農場及養殖區多達數10家，可以發展成北台灣最具特色的綠色體驗園，讓遊客享受都會型農業樂活。

周江杰說，其外西區大部分保留台灣傳統農村風光，也有蔬菜產銷班、火龍果班和烏魚子產業等經濟農業，每年休耕後的花海景觀吸引許多人騎單車漫遊，近期在縣府、公所、農漁會共同推廣下，連結產官學資源，協助從生產、加工到行銷，濱海的拔仔窟烏魚養殖場，近年來產量約15萬尾，是全年最北的烏魚產地。

周江杰今天一邊騎車一邊向農委會主委陳吉仲介紹指出，很多人不知道竹北有產烏魚，每年烏魚子的產生也是比南部縣市早1個月，所生產的烏金不僅為養殖漁民帶來財富，還外銷到日本揚名國際，很多日本人還特別指定要買竹北的烏魚子，此地的烏魚子很實力可以發展成北部烏魚子特色觀光產地。

周江杰隨後也與陳吉仲、何淦銘一同品嘗烏魚子，還邀請陳吉仲體驗焰燒烏魚子，現場香氣四溢、令人垂涎三尺。

(中時 )