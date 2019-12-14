「奶茶妹妹」章澤天，2015年和劉強東結婚後晉升京東集團CEO夫人，未料結婚3年就爆出2次性醜聞，甚至還性侵22歲女大生，雖然劉強東願意付1000萬人民幣賠償，但「奶茶妹妹」若想要離婚可就虧大，因為只能分到5塊人民幣。

劉強東2018年涉嫌性侵女大生，不過在美國舉行的聽證會，指出劉強東「硬上」過程僅2分鐘，也願意賠償1000萬人民幣，但整起事件雖有可能是烏龍一場，不過夫妻婚姻狀況早已緊繃不已，也讓離婚傳聞始終未停過，但「奶茶妹妹」若想因此離婚可能不值得，據悉兩人簽了婚前財產協議，要是離婚，奶茶妹妹可能就只有分到五塊錢人民幣，足足差了200倍之多。

此外奶茶妹也是人紅非多，不僅被校友爆料走後門入學，學科更是被當4科墊底非外界所傳學霸，還因為作弊被抓沒拿到畢業文憑，對於諸多傳聞讓她忍無可忍，終於發聲駁斥：「沒想到掛科、肄業、四級低於400分、雅思低於6分這些謠言還有這麽多人信？無語了」。

(中時電子報)