梁修身為洪孟楷戴上競選帽。(吳亮賢攝)

知名演員兼導演梁修身及市議員宋明宗，今(14日)上午一起為洪孟楷站台。(吳亮賢攝)

「愛國腳踏車隊」自總部出發。(吳亮賢攝)

車隊沿途繞行泰山市區。(吳亮賢攝)

曾主演多部經典愛國電影的知名演員兼導演梁修身，以「民族英雄」形象深植人心，如今較少公開露面的他，今(14日)上午特別至泰山，陪同新北市立委第一選區候選人洪孟楷騎鐵馬掃街拜票，談起兩人情誼，梁修身更是熱情高喊：「我就是愛孟楷！」

許久不見的梁修身一出現競選總部，立刻讓周圍婆婆媽媽陷入瘋狂，紛紛拿起手機搶著拍照，他與洪孟楷雖相差30多歲，但2人互動宛如多年好友，在和鄉親信心喊話後，便一起從總部出發，騎腳踏車繞行泰山市區，受到沿途民眾熱情歡迎。

聊起身旁的小老弟，梁修身舉起大拇指稱讚，「孟楷是我的忘年之交，別看他這麼年輕，但做人非常熱情又認真負責，是社會上非常需要的人才，選舉要選賢與能，所以一定要支持他。」

梁修身更強調，「今天出現在這個地方，是這次選舉中第一次站台，也是唯一一次，不會有第二次，我心裡面就是愛孟楷！」

洪孟楷表示，數年前在一場餐會中，認識了梁導演，兩人一見如故、相談甚歡，之後更創了一個「永遠支持梁修身」的對話群組，經常與梁導演及其他友人們一起在群組裡聊天、分享近況。

洪孟楷說，非常感謝梁修身導演及宋明宗議員以行動力挺，陪他一起騎腳踏車掃街，今日也是「愛國腳踏車隊」正式成軍，之後每周六日將固定繞市區宣傳，呼籲年輕朋友一起響應愛國心，力挺戰將洪孟楷。

(中時 )