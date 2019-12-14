「真理家族」前輩堂暗夜遭人縱火，短短2個小時就奪走7條人命，造成7死2傷慘劇，在台中任職法警的謝姓一家三口、玉井在地的陳姓夫妻、來自雲林及彰化高男和陳女都成為縱火者洩憤的犧牲者，其中任職法警的謝姓死者，他的哥哥正是台南地院少年法庭庭長謝瑞龍，還曾經輔導過縱火的曾嫌，並轉介到前輩堂希望能導正他偏差行為，這場無情火卻把他弟弟一家帶走，他近午時到現場關心，神情哀戚不發一語。

謝瑞龍身為少年法庭法官，特別關心這些迷途的青少年，國中畢業後學過車床、陶藝、木雕學徒，後來去念補校，退伍後靠著苦讀，一路通過書記官、律師高考、司法官特考合格，不僅常以自身經歷鼓勵青少年，也在台南少觀所推動閱讀四書五經，曾嫌也曾受過他的教導，現在犯下這件大錯，令人感嘆。

謝瑞龍弟弟一家都是「真理家族」的成員，不幸喪生的姪女跟在此住過一段時間的曾嫌同年紀，今年才剛考上大學，據聞因為身體不好，父母帶她來玉井同住調養身體，沒想到遭逢死劫。

「真理家族」前輩堂空間雖然不小，但為了讓成員可以居住，內部隔成26間小房間，坪數僅約3坪左右，陳設相當簡單，且都是木造隔間，火警發生時才會一發不可收拾，而這次火災中的死者都集中在離起火點較近的房舍左側，火煙阻斷了逃生之路。

(中時 )