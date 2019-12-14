「世界球后」戴資穎今天在世羽聯年終總決賽女單4強對決日本好手奧原希望，開賽小戴雖然慢熱，但技術暫停後催出一波8比0逆轉猛攻，最終以21比15、21比18上演甜蜜復仇，生涯第4度殺入年終總決賽決賽，距離第3冠只差一步。

這是戴資穎繼2013、2014、2016年之後，再次殺入年終總決賽女單冠軍戰，除了首次不敵大陸好手李雪芮，後兩次她都順利抱回后冠。這次她在連兩年小組賽出局後重返決賽，尤其可貴，對手將是大陸陳雨菲vs.日本山口茜的勝方，前者還有可能威脅小戴球后寶座。

小戴與奧原這次預賽同組，當時遭遇小戴先盛後衰，力戰3局後飲恨。由於預賽打完抽籤決定4強戲碼，小戴再次碰上奧原，兩人前12次對決各拿6勝，可說勢均力敵。

小戴開局似乎仍在抓球場風勢，一開始無法突破奧原強悍防守，連對手重心不穩有殺球機會，小戴都過於忌憚改放小球，結果沒拿到該分，連失4分以2比8落後。所幸她逐漸進入狀況，多次以二次發力的假動作影響奧原節奏，技術暫停僅以8比11小幅落後。

技術暫停後小戴火力全開，除了主動攻擊給奧原施壓，也趁對手多次後場長球出界失誤，連得8分反以16比11領先。隨後奧原雖然連追3分，但小戴以17比14領先時，以一次側身反手斜勾化解對手殺球還壓線得分，奧原挑戰失敗，最後小戴發球造成奧原殺球出界，激戰18分鐘拿下首局。

第2局小戴延續氣勢，先取得9比5領先，但奧原改弦易轍將小戴控制在後場，讓小戴無法發揮小球手感，以4比0攻勢迎頭趕上。兩人糾纏到12平，還各催一波3比0攻勢，所幸小戴在15平時一次漂亮假動作變線，讓奧原飛撲也救不到這分還奉送連兩次接發失誤。

討回領先的小戴在19比17領先時，以連續強悍防守擋下奧原殺球，最後讓對手擊球過長出界，取得聽牌優勢，最後小戴殺球造成奧原回擊掛網，力戰40分鐘後拿下決賽門票，復仇成功，生涯對戰又以7比6討回上風。

(中時 )