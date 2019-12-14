王瞳和艾成先前交往8年，女方鬧出介入已婚馬俊麟風波後，艾成堅稱和王瞳仍是「家人」，外界則解讀兩人感情因此告吹。今(14日)則有媒體報導，直擊王瞳、艾成兩人穿情侶裝、戴口罩逛商場，王瞳右手無名指還被拍到戴戒指，似乎感情回溫。

33歲王瞳和37歲艾成過去愛情長跑8年，因經濟問題結婚卡關，今年7月王瞳與合作《大時代》的馬俊麟傳出緋聞，因侵害配偶權被馬俊麟太太梁敏婷提告並求償400萬，梁敏婷更曬出王瞳與媽媽、阿姨侵門踏戶影片，批評王瞳道歉無誠意。

而艾成這方始終展現不離不棄的態度，先是表示：「我們家人永遠都在，錯了悔改就好，告訴馬俊麟也一樣，悔改就好！」又稱兩人目前狀態是「回歸初衷做音樂的夥伴」，疑暗示分手。

沒想到今事情急轉直下，據《自由時報》報導，有民眾在板橋大遠百撞見艾成、王瞳穿情侶裝，有志一同一身黑並肩逛街，兩人先前也合體參加楊蒨時婚禮，同桌吃飯互動熱絡，但對於是否復合，雙方沒正式回應。

(中時電子報)