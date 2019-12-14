馬英九和柯志恩一起義賣新鮮蔬菜。（王揚傑攝）

馬英九和柯志恩一起義賣新鮮蔬菜。（王揚傑攝）

前總統馬英九今（14）日上午至新北市板橋溪崑地區為國民黨立委候選人柯志恩站台，還與柯志恩一起義賣，一袋包括玉米、紅蘿蔔、白蘿蔔等多樣新鮮蔬菜只賣50元，吸引大批婆婆媽媽排隊，販售所得將捐給慈善團體做愛心。

馬英九致詞時稱讚柯志恩是優秀的立委，不僅專業口才又好，她在擔任不分區立委3年多期間，好幾個大的議題都是她打下的，例如台大校長「拔管案」，她3次非常精彩的質詢，讓3個教育部長辭職；故宮要關閉3年整修，也是被她擋住，這些都是她在教育、文化領域專業的表現，這樣好的立委，一定要讓她留在立法院。

馬英九不放批評蔡英文政府，馬舉例，他在任的時候邦交國是22個，現在剩15個，掉了7個，是30年來邦交國斷的最快一年；另外，馬英九也質疑蔡英文的博士論文。馬英九指蔡英文有三大缺點，第一、沒有能力、沒有意願捍衛中華民國主權；第二、沒有能力、沒有意願捍衛台灣民主；第三、沒有能力、沒有意願捍衛自己的誠實。所以2020要把蔡英文下架。

致詞後，馬英九和柯志恩一起進行義賣，攤位前擠滿一早就來排隊的婆婆媽媽，馬英九又停留約20分鐘後離開。

(中時 )