新北市長侯友宜（左）14日到桃園為黨籍立委陳根德（右）站台，也送上蒜頭代表「凍蒜」。（賴佑維攝）

新北市長侯友宜14日到桃園龜山為黨籍立委候選人陳根德站台，他說，希望爭取高架道路，連結新北、桃園。若陳根德當上立委，就能到中央爭取預算。他也說，陳根德指缺3票，拉票、催、投票，呼籲民眾支持陳，也支持總統候選人韓國瑜。

侯友宜表示，過去在桃園擔任警察局長，就認識陳根德，他稱讚，陳認真打拚，為桃園大小事奔走。2016年選舉，因為大環境不好而落選，這是桃園人的損失。他說，新北跟桃園都是一起的，所以為了新北好，要支持陳根德。

侯也說，龜山連結新莊的萬壽路，高低落差大又危險，希望爭取興建高架道路。這就需要鄭寶清當選，到中央、到交通部爭取預算。侯也說，日前鄭寶清拜訪他，以為是要爭取侯幫忙助選，沒想到是討論若陳當選後，要如何發展地方、爭取建設，因此一定要力挺陳根德。

「就缺3票！」侯友宜也呼籲民眾支持國民黨總統候選人韓國瑜，他說，韓跟陳，就指缺拉票、催票、投票，呼籲民眾要幫忙。

(中時 )